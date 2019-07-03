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Son dakika: Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu! İşte zamlı maaşlar…

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin zam oranı da belli oldu. Buna göre memura yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak. Geçen hafta çaya yüzde 15, şekere yüzde 16, elektriğe yüzde 15 zam gelmişti. Motorin ve benzin fiyatında da artış yaşanmıştı. Memur ve emekliler temmuz maaşlarını zamlı alacak.

Erdoğan SÜZER
10:05 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu! İşte zamlı maaşlar…

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaş zammı da şekillendi. Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu. TÜİK 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıkladı.

MEMUR VE EMEKLİNİN TEMMUZ(2019) ZAMMI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına önce yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek, ardından da yüzde 5'lik normal 6 aylık toplu sözleşme zammı yapılacak. Toplam zam oranı yüzde 6.01 olacak. Bu zamlarla en düşük memurun maaşı 3 bin 224 liradan 3 bin 417 liraya çıkacak.  En düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 297 liradan 2 bin 435 liraya yükselecek.

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İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise sadece bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranı kadar yani yüzde 5.01 zam alacaklar.

Yeni zamların ardından en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 130 liradan bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 376 liradan bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 298 liradan bin 363 liraya çıkacak.

Elektriğe, akaryakıta, çaya ve şekere yapılan yüzde 15'lik zamlar temmuz enflasyonuna yansıyacağı için emekli ve çalışanların zammına olumlu yansıtılmadı.

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Son güncelleme: android-time 10:33 03.07.2019
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