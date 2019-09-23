Son dakika: Thomas Cook resmen battı

Dünyanın en eski seyahat acentesi olarak bilinen ve her yıl Türkiye’ye de binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre Thomas Cook’un CEO’su Peter Frankhauser, “Pişman olarak söylüyorum ki başarılı olamadık” diyerek şirketin tasfiyesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ağustos ayının başında Anex Tour’un patronu Türk iş insanı Neşet Koçkar Thomas Cook’un yüzde 6.7’sini satın almıştı.

Thomas Cook yılda 16 ülkede yaklaşık 19 milyon turistin seyahat etmesine aracılık ediyor. 2018 yılında şirketin cirosu 12 milyar dolara ulaşmıştı. Thomas Cook doğrudan 21 bin insana istihdam sağlıyor.

AYRINTILAR GELİYOR…