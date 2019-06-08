Suyu Sakarya tüketiyor, çöp Muğla’dan çıkıyor

Belediyelerin şebeke suyunun tasarruflu kullanımı konusunda Diyarbakır bütün kentleri sollayarak birinci oldu. Günde kişi başına sadece 135 litre şebeke suyu tüketen Diyarbakır'a karşılık, kişi başına günlük 343 litre şebeke suyunun tüketildiği Sakarya tüketimde ilk sırada yer aldı. En çok atıksu Trabzon'dan, en çok çöp Muğla'dan çıkıyor. Ölçümler, Türkiye'nin en gürültülü kentinin ise Adana olduğunu gösteriyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileri üzerinden kentlerin su, atıksu ve katı atıklarıyla gürültü durumunu değerlendirdi. Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu 2019'a da giren verilere göre, Türkiye genelinde belediyelerden kişi başına günlük ortalama 217 litre şebeke suyu çekiliyor. Belediyelerin kanalizasyon sisteminden günlük ortalama kişi başına deşarj edilen atıksu miktarı ise 183 litreyi buluyor.

Tasarruf göstergesi

Verilere göre, Türkiye'de kişi başına en çok su, günlük ortalama 343 litreyle Sakarya'da tüketiliyor. Bu ili 339 litreyle Trabzon ve 338 litreyle Gaziantep izliyor. Türkiye ortalamasının çok üzerindeki bu tüketim seviyesi, bu illerde suyun tasarruflu kullanılmadığı mesajını da veriyor. Buna karşılık belediye şebekesinden evlere ulaşan suyun en az tüketildiği il ise kişi başına günlük 135 litreyle Diyarbakır oldu. Su tüketiminde en yüksek tasarrufun yapıldığı bu ili 163 litreyle Bursa, 172 litreyle Şanlıurfa izliyor. Türkiye'nin en büyük 3 ilinden İstanbul'da kişi başına günlük 189 litre, Ankara'da 227 litre ve İzmir'de 173 litre şebeke suyu tüketiliyor. Bu da 3 büyük ilden sadece Ankara'nın Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını gösteriyor.

Toplanan atıklar

Verilere göre, Türkiye'de günlük kişi başına toplanan ortalama atık (çöp) miktarı ise 1.17 kg oldu. Muğla kişi başına günlük ortalama 1.94 kilo çöple birinci olurken Kahramanmaraş kişi başına 710 gram çöple son sırada yer aldı. Veriler, kişi başına günlük ortalama olarak İzmir'de 1.32 kilo, İstanbul'da 1.3 kilo ve Ankara'da 1.14 kilo atık çıktığını ortaya koydu.

En düşük atıksu Mardin'de ölçüldü

Su kullanımına karşılık belediye kanalizasyon şebekesinden günlük kişi başına en yüksek atıksu çıkan il ise 325 litreyle Trabzon oldu.

Bu ili 277 litreyle Antalya, 254 litreyle de Muğla izledi. Belediye sisteminden dışarı atılan kişi başına en düşük atıksu miktarı ise 67 litreyle Mardin'de ölçüldü. İstanbul kişi başına sisteme verilen günlük 227 litrelik atıksu miktarıyla ülke genelinde ilk 5'e girerken, kişi başına atıksu miktarının kişi başına günlük 189 litre olan su tüketiminin üzerine çıktığı görüldü. Uzmanlar bu farkın kaçak kullanım ile yağmur suyunun kanalizasyondan atılmasından kaynaklandığını bildirdiler.

En gürültülü iller Adana ve Antalya

Araştırmaya göre, gürültü kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu iller Adana, Antalya ve Eskişehir oldu. Gürültü kirliliğinin ikinci öncelikli sorun olduğu iller Sivas ve Tunceli, üçüncü öncelikli sorun olduğu iller Çorum, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman ve Sakarya oldu.