TCMB’nin hamlesi piyasayı nasıl etkiledi?

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkları (ZK) tüm vadelerde 50-100 baz puan düşürürken, bankaların TL zorunlu karşılıklarda hurda altın kullanım hakkını da yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkardı.

Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, “Aynı rezerv opsiyon kullanımı oranları ile, bu kararın bankalara 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altın likiditesi sağlanmış olacağını tahmin ediyoruz. Miktarın nispeten sınırlı boyutta kalması, parasal koşullar üzerindeki etkinin de sınırlı kalabileceğini düşündürüyor” dedi ve ekledi:

“Ancak son dönemde kredi büyümesinde görülen ölçülü toparlanma eğiliminin devam etmesi konusunda destekleyici olacaktır… Çetinkaya’nın açıklamaları, faiz indirimleri için acele edilmeyeceğini düşündürmektedir. Yine de parasal koşulları rahatlatacak daha güçlü adımlarla devam edilmesi durumunda, faizlerin yüksek seviyesine rağmen piyasa üzerinde negatif etki görülebilir.”

‘GÜVEN İÇİN ZARAR VERİCİ OLABİLİR’

Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash ise , dün yaptığı değerlendirmede TCMB’nin adımının likidite açısından önemli bir etki yapmayacağını ancak şahin duruş algısını ve TCMB’nin kaybedilen güvenilirliğini yeniden inşa etmesi açısından zarar verici olabileceğini söyledi. Ash, “Mart sonundaki yerel seçimlerden önce daha belirgin bir gevşemeye geçmeden piyasa tepkisini test edip etmediklerine dair merak uyandırıyor” dedi.

İLGİLİ HABER Merkez Bankası'ndan para için yeni hamle

ZORUNLU KARŞILIĞA TABİ TL YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.13 TRİLYON TL

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu diğer bankacılar da TCMB’nin ilgili adımının yaklaşık 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite sağlayacağını belirttiler.

Bankacılık sektöründe zorunlu karşılığa tabi TL yükümlülükler toplamı 1.13 trilyon TL seviyesinde. Bankaların bu yükümlülükleri için TCMB’de tutması gereken toplam tutar ise yaklaşık 83 milyar TL.

Bankalar ilgili tutarı belli bir katsayı ile, yüzde 40’a kadar döviz, yüzde 30’e kadar standart altın ve hafta sonunda yüzde 10’a çıkarılan hurda altın cinsinden de tutabiliyor.

TCMB verilerine göre bankalar 83 milyar TL zorunlu karşılığın 24.3 milyar TL’sini TL cinsi, 8.9 milyar dolar karşılığını döviz cinsi, 8 milyar dolar karşılığını altın cinsi ve 430 milyon dolar karşılığını hurda altın cinsi tutuyor.

REUTERS