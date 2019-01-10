Teknolojinin kalbi Las Vegas’ta atıyor

Dünyanın en önemli ve en büyük teknoloji fuarlarından olan Consumer Electronics Show yani CES 8 Ocak'ta kapılarını açtı. Geleceğin teknolojisinin görücüye çıktığı fuara yine oldukça yoğun bir ilgi söz konusu. Fuarda en fazla ilgi gören ürünlerden biri de, Amerikalı bir firmanın geliştirdiği mahsül ile yabani otları birbirinden ayırabilen ilaçlama makinesi oldu.

Teknolojinin kalbi 8-12 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta gerçekleşen tüketici elektroniği fuarı CES’te atacak. Fuara her yıl olduğu gibi yine ilgi büyük. İşte fuarda öne çıkan bazı ürünler: Katılımcılar Las Vegas’ta düzenlenen 2019 CES fuarında sanal gerçeklik tecrübesini Oculus Rift kulaklık ile beraber yaşıyor. Panasonic SPACe_L Autonomous Cabin'i lüks bir araç için tasarlandı. Royole isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon ortadan katlanabiliyor. Bluetooth bağlantısı ve bir HDMI bağlantı noktasına sahip Polaroid VP07 mobil video projektörü. Bir katılımcı, Samsung Electronics ile Harman’ın geliştirdiği Sürücü İzleme Sistemi'ni deniyor. Katılımcılar Homedics standında masaj koltuklarını deniyor. Katılımcılar, Omron standında endüstriyel robotların tanıtımını inceliyorlar. Su geçirmez özelliği olan Apple Watch Serisi 4. Kendi kendine sürüş kabiliyetine sahip John Deere biçerdöver. Byton M-Byte elektrikli aracın video ekranı. LG Electronics standında kavisli OLED televizyon ekranlarından oluşan bir ekran. Polaroid PlaySmart 3D yazıcılar. Katılımcılar, Sony standında WH-1000XM3 Kablosuz Gürültü Önleyici Kulaklıkları deniyor. Hisense A6 çift ekranlı akıllı telefon… Telefonun önünde AMOLED ekran ve arka kısımda bir E Ink Carta HD ekran yer alıyor. Blue River Technology mühendislik müdürü Will Pell, mahsuller ve yabani otlar arasındaki farkı anlayabilecek bir “See & Spray” sistemi ile poz veriyor. Bir DJI Mavic 2 Zoom, ağlı bir alanda uçuyor.

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