TMO’ya gümrüksüz tahıl ithalatı kotası

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) 2019 yılında buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrüklü ithalat yetkisi verildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) 2019 yılı için 1 milyon ton buğday ve mahlut, ayrı ayrı olmak üzere 700,000 ton arpa ve mısır ithalat kotası tanındı.

TMO’ya 1 milyon ton buğday ve mahlut ile 700,000 ton arpa ithalat kotası tanındı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, TMO’ya tanınan ithalat kotası 100,000 ton kuru baklagil ile 100,000 ton pirinci de kapsıyor. Bu kapsamda yapılacak ithalata sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

REUTERS

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