Trafiğe kayıtlı otomobil sayısında büyük düşüş

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 8 bin 927 adet taşıtın %54,2’sini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,1’ini motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

NİSAN AYINDA 52 BİN 322 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 54 bin 322 taşıt içinde otomobil %55,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %25,4 ile motosiklet, %11,4 ile kamyonet, %4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TAŞIT SAYISI YÜZDE 7.5 AZALDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %7,5 azaldı. Bu azalış otomobilde %8,5, minibüste %44,7, otobüste %22,6, kamyonette %18,2, motosiklette %1,1 olarak gerçekleşti. Kamyonda %10,7, özel amaçlı taşıtlarda %59, traktörde ise %5,2 artış oldu.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %44,2 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %45,7, minibüste %76,5, otobüste %56,7, kamyonette %50, kamyonda %60,9, motosiklette %28,5, traktörde ise %56 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda %95,3 artış oldu.

Ocak-Nisan döneminde 213 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 adet arttı.

Nisan ayında 661 504 adet taşıtın devri yapıldı

Devri(1) yapılan toplam 661 bin 504 adet taşıt içinde otomobil %70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,3 ile kamyonet, %5 ile motosiklet, %3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların %4,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 adet otomobilin %37,7’si LPG, %37,2’si dizel, %24,7’si benzin yakıtlı olup, %0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3’tür.

MARKALARIN DAĞILIMI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 29 bin 927 adet otomobilin %18’inin Fiat, %16,1’inin Renault, %8,7’sinin Volkswagen, %6,9’unun Peugeot, %6’sının Hyundai, %5,4’ünün Toyota, %5,1’inin Ford, %4,2’sinin Dacia, %4’ünün Honda, %3,8’inin Nissan olduğu, %21,9’unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 adet otomobilin %38,1’i 1501-1600, %27,2’si 1401-1500, %16,8’i 1301-1400, %11,3’ü 1300 ve altı, %5,4’ü 1601-2000, %1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 adet otomobilin %53,4’ü beyaz, %23,6’sı gri, %7,2’si siyah ve %5,6’sı kırmızı iken %10,2’si diğer renklerdedir.