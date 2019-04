Trump’tan Fed’e sert eleştiri

Trump Twitter’da yaptığı açıklamada “Fed’in gereksiz ve yıkıcı adımlarına rağmen, ekonomi çok güçlü görünüyor, Çin ve USMCA anlaşmaları iyi bir şekilde ilerliyor, enflasyon çok az veya yok ve ABD iyimserliği çok yüksek!” dedi.

Despite the unnecessary and destructive actions taken by the Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA deals are moving along nicely, there is little or no Inflation, and USA optimism is very high!

