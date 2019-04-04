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Trump’tan Fed’e sert eleştiri

ABD Başkan Donald Trump ülke ekonomisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "gereksiz ve yıkıcı adımlarına" rağmen çok güçlü olduğunu belirterek Fed'i sert şekilde eleştirdi.

17:27 -
Haberler Ekonomi
Trump’tan Fed’e sert eleştiri

Trump Twitter’da yaptığı açıklamada “Fed’in gereksiz ve yıkıcı adımlarına rağmen, ekonomi çok güçlü görünüyor, Çin ve USMCA anlaşmaları iyi bir şekilde ilerliyor, enflasyon çok az veya yok ve ABD iyimserliği çok yüksek!” dedi.

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) Trump’ın ABD, Meksika ve Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın(NAFTA) yerini alması için tasarladığı bir ticaret anlaşması.

REUTERS

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