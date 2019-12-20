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TÜİK açıkladı! Vatandaşın güveni 2 ay sonra geriledi

TÜİK, tüketici güven endeksi sonuçlarını açıkladı. Vatandaşın güveni aralık ayında bir önceki aya göre %1,9 oranında azaldı; Kasım ayında 59,9 olan endeks, Aralık ayında 58,8 oldu. Daha önceki açıklanan verilere bakıldığında ise tüketici güven endeksi 2 aydır yükseliyordu, aralık ayında düştü. 

Sozcu.com.tr
10:18 -
Haberler Ekonomi
TÜİK açıkladı! Vatandaşın güveni 2 ay sonra geriledi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,3 iken, Aralık ayında %2,1 oranında azalarak 77,7 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76,5 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 78,5 iken, Aralık ayında %2,5 oranında azalarak 76,5 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 57.1 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 58,8 iken Aralık ayında %2,9 oranında azalarak 57,1 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,8 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 23 iken, Aralık ayında %3,5 oranında artarak 23,8 oldu.

Son güncelleme: 10:23 20.12.2019
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