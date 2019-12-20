TÜİK açıkladı! Vatandaşın güveni 2 ay sonra geriledi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,3 iken, Aralık ayında %2,1 oranında azalarak 77,7 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 78,5 iken, Aralık ayında %2,5 oranında azalarak 76,5 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 58,8 iken Aralık ayında %2,9 oranında azalarak 57,1 oldu.
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 23 iken, Aralık ayında %3,5 oranında artarak 23,8 oldu.