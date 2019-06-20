Tüketici eve kapandı

Son 10 yılda, mağaza sayısını 33 bine çıkararak 3 katlık büyüme kaydeden modern perakende sektöründen gelen son rakamlar krize ayna tuttu. Nielsen'in verilerine göre, sigara ve alkol dışındaki toplam hızlı tüketim pazarı 2018 yılında yüzde 21 oranında büyürken, hacimsel anlamda ise sektör satışları yüzde 2 oranında düşüş gösterdi. Bu dönemde özellikle “evde keyif” olarak adlandırılan kategorilerdeki büyüme dikkat çekti. Sigara ve alkol ile birlikte toplam pazardaki ciro büyümesi yüzde 17'ye ulaşırken, kriz ortamında tüketicinin gelecek dönemler için alışveriş motivasyonunu indirimler ile düşük fiyat ve çeşitlilik belirleyecek.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin “Değişen Tüketici, Dönüşen Perakende” başlıklı toplantısında konuşan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ve Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. İlker Unutkan, modern kanalda büyümenin devam ettiğine işaret ederken, ev harcamalarında ise artış görüldüğünü aktardı. Didem Şekerel Erdoğan ise sektörün e-ticaret ile birlikte ciddi bir dönüşüm içinde olduğunu dile getirdi. 2018'de global e-ticaret pazarının 2.9 trilyon dolara ulaşarak yüzde 18 büyüme kaydettiğini anlatan Şekerel, “e-ticaret toplam perakendenin yüzde 12'sine ulaştı. Türkiye'de büyüme ise yüzde 30. Hızlı tüketim piyasasında e ticaretin payı ABD ve İngiltere'de yüzde 5-6 seviyesinde, Türkiye'de ise yüzde 2. Burada en başta bebek bakımı, kişisel bakım ve ev temizliği ürünleri öne çıkıyor. Türkiye'de online alışveriş yapmayı düşünenlerin oranı yüzde 42. Ancak düzenli online alışveriş yapanların oranı yüzde 8” bilgisini verdi.

Türk şirketleri ihracata Amazon'dan açılacak

Amazon Avrupa Kamu Politikalarından Sorumlu Lideri Eirini Zafeiratou, Türkiye'de pazar yeri çalışmasına imza attıklarını ve küçük ölçekli işletmelerin de bu uygulama üzerinden satış yaptığını anlattı. Amazon'un geniş kapsama ağı ile özellikle KOBİ'lere önemli fırsatlar sunduğunu belirten Zafeiratou, “Avrupa'da 80 binin üzerinde çalışanımız var. Amazon olarak 44 merkeze yatırım yaptık. Burada bizim için önemli olan nokta şu; diğerleri ile ortaklık yapmak. Avrupa'da geçen yıl 100 bin işletmeye online alışverişle 6.3 milyar Euro gelir sağladık. Küçük şirketler için en önemli unsurun sınır ötesinde işlem yapma ve sınırlarını genişletme olduğunu görüyoruz. e-ticaret bir olanak ve fırsat getiriyor. Türkiye pazarı için de bu böyle” dedi.