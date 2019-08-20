Turizmde ibre yerliye döndü

Turizm sektörü, makroekonomik gelişmeler, yabancı turist ilgisi, düşük gelir üçgeni içinde her ne kadar rekor hedefler telaffuz edilse de inişli çıkışlı bir yıl geçiriyor. Özellikle yerli turiste çalışan turizm şirketleri, otel fiyatlarındaki ‘misli' artışlar nedeniyle hızlı başladığı yıla ani bir bekleme süreci ile devam etti. Yerli turist bu yıl iki tatilini iki bayrama sıkıştırırken özellikle gelir anlamında yabancı turist ile hedeflediği rakamlara ulaşamayan sektör, yılın kalanı için yönünü bir miktar daha yerli turiste çevirmiş durumda. Yılbaşında yurtdışından gelen turist için rekor hedefler konulduğunu ve oteller buna göre pozisyon aldığına dikkat çeken tatilbudur.com Genel Müdürü Cenk Angın, hedeflerle, gelen turist sayısının tam olarak örtüşmediğine dikkat çekti. “Şu anda tesislerde iç pazara doğru daha bir özenli durum söz konusu. İç pazar ve yabancı turist birbirini çok etkileyen kısımlar. Yabancı turist arttığında yerli turist açısından ya kontenjanları kısma ya da fiyatları dövize eşitleme gibi durumlar olabiliyor. Beklentiler çok yüksekti ve fazla iyimserlik oldu tesislerde” değerlendirmesini yapan Angın, sektörde hedeflerin fazla iyimser bir tablo altında konulduğunu dile getirdi.

SEÇİMLER ETKİLEDİ

Cenk Angın, makroekonomik gelişmeler ve seçim atmosferinin sektör hedeflerini etkilediğini, özellikle yerli turist üzerinde de eksi yönde bir etki yarattığını kaydetti. Sektörün farklı bir yıl geçirdiğini, fiyatlarda yüzde 40-50'lik artışlar yaşandığını anlatan Angın, “Tüketici açısından fiyatlar geçen yıl yaptığı tatilin çok üzerine çıktı. İlk 6 ayda önce bir idrak etme, sonra sindirme ve sonrasında alışverişe başlama süreci geçirildi. Erken rezervasyon dönemine çok iyi başladık sektör olarak. Ancak fiyatlardaki yükselişle tüketici buluştukça o ilk dönemdeki hızı kaybetti. Biz de fiyatların bu derece yükseleceğini tahmin etmemiştik” yorumunu yaptı.

Bu yıl tatil planlarının seçim atmosferi altında kaldığına dikkat çeken Angın, bu yıl tüketicinin tatilden vazgeçtiğini ya da iki bayram dönemine yönelik tatil planı yaptığını dile getirdi.

Türkiye'ye yabancı getirecek

2018'e kıyasla yurtiçi turlarda yüzde 70, yurtdışı turlarda ise yüzde 30'luk büyüme kaydettiklerini aktaran Cenk Angın, şirket hedefleri içinde daha çok orta vadede gidebilecekleri yola baktıklarına dikkat çekti. Angın şunları söyledi: “Bir stratejik iş ortağımız var sözleşme aşamasında olduğumuz. Önümüzdeki aylarda incoming tarafında da bir pozisyon almaya başlayacağız. 2019'da işlemleri tamamlayıp 2020'de yurtdışından Türkiye'ye turist getirmeye başlayacağız. Almanya, Rusya, İngiltere pazarları ilk sırada yer alacak. Bir de Polonya pazarı var. Bizim yabancı ortağımız da Polonya menşeili bir fon. Bunun yanında da Çin ve Hindistan'dan da talep geliyor. İç pazardaki reflekslerimiz sayesinde burada iyi bir pozisyonumuz olacağını düşünüyoruz.”