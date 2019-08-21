Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türk Eczacıları Birliği’ne rekabet soruşturması

Türkiye Eczacılar Birliği hakkında rekabet kurumu soruşturma açılması kararını verdi. İlaç alım koşullarının piyasa dışında belirlediği belirlenerek soruşturma açılması kararı verildi.

15:25 -
Haberler Ekonomi
Türk Eczacıları Birliği’ne rekabet soruşturması

Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açıldı.

Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.07.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-26/390-M sayı ile karar verdi.

Son güncelleme: android-time 15:35 21.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more