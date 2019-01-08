Türkiye Cumhuriyeti’nin sıfırdan yapılacak ilk kilisesi için ruhsat veriliyor

Cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılacak ilk kilise için Bakırköy Belediyesi ruhsat veriyor. Kilise Yeşilköy'e inşa edilecek.

Cumhuriyet tarihimizde bir ilk yaşanarak sıfırdan kilise yapılmak üzere Bakırköy Belediyesi tarafından ruhsat verilecek.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, bugün saat 13.00'de İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin'i Metropolitlik Makamı'nda ziyaret ederek inşaat ruhsatını teslim edecek.

Vatikan Ankara Büyükelçisi Dr. Paul Russell geçtiğimiz aylarda Kerimoğlu'nu ziyaret ederek Cumhuriyet tarihinde ilk kez sıfırdan bir kilise yapılması için verdiği destekten dolayı teşekkür etmişti.

Kilise Yeşilköy Salihiye Sokak’ta yapılacak.

200 BİN EURO BAĞIŞ

Yeşilköy ve çevresinde 10 bin Süryani yaşadığı ifade edilirken yapı eski Latin Katolik mezarlığı üzerine inşa edilecek. Latin Katolik Kilisesi yapının inşaatı için Süryani cemaatine 200 bin euro da bağışta bulundu.