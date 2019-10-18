Türkiye’nin gündemi işsizlik

Kamera: Kubilay Altuğ

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre Temmuz döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin oldu. İşsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 13.9 seviyesine çıktı. İşsizlik son aylarda sürekli geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon kişi civarında artıyor.

“ÜRETMEDİĞİNİZ SÜRECE BİTMEYE MAHKUMSUNUZ”

Sozcu.com.tr sokaktaki vatandaşa mikrofon uzattı. Türkiye’nin en büyük problemi olan işsizliği onlardan dinledi. Bazı vatandaşlar üretimin önemine vurgu yaparken bazıları ise torpili olmayan gençlerin işe girmekte zorlandığını söyledi.

Pazarlama yöneticisi olduğunu ifade eden Tan Toktaş işsizlikte gelinen noktanın tahminden çok daha fazla olduğunu belirterek, “İşsizliğin olduğu süreçte aile bireylerinin temeli onların geleceği, istikrarı yapılanması temeli ekonomi. Üretmediğiniz sürece bitmeye mahkumsunuz. Üretimin olmadığı yerde piyasa sendromu var. Piyasadaki sendromda tıkanmışlar, çaresizler ve sürekli işçiden emekçiden bir mucize bekliyorlar. Bu mümkün değil. Piyasada bir kaos var.” diye konuştu.

“TORPİLİN YOKSA HİÇBİR ŞEY OLAMIYORSUN”

İşsizliğin çok fazla olduğunu ancak gençlerin de iş beğenmediğini söyleyen Gülnur Yapıcı isimli bir vatandaş, “Üniversite bitirmişler, kendi yerlerini mevkiilerini istiyorlar ama Türkiye buna müsait değil. Daha açık söylemek gerekirse torpilin yoksa hiçbir şey olamıyorsun.” ifadelerini kullandı.