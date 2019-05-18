Türkiye’nin işsizleri ‘İşsizim’de anlatmaya devam ediyor

7 AYDIR 50’DEN FAZLA İŞ BAŞVURUSU YAPTIM

Konya Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 2012’de mezun oldum. 7 yıllık süre içerisinde güvenlik müdürü, güvenlik görevlisi, bellboy, iletişim eğitmeni, garsonluk vs bir sürü iş yaptım. Fakat kendi mesleğimde bir türlü devamlı bir işim olmadı. Evli ve bir çocuk babasıyım. Antalya’da yaşıyorum. 7 aydır 50’den fazla iş başvurusu yaptım ne cevap var ne haber. Bunalıma girdim bazı günler aç kaldığımız bile oluyor. Kendimden eşimden ailemden herkesten utanıyorum. Çok kötü hissediyorum ve merak ediyorum böyle ne kadar dayanabilirim, sadece bir işim olsun evime aileme bakabileyim istiyorum.

Yasin S.

KARI KOCA İŞSSİZ

Ben 39 yaşında bir çocuk annesiyim altı ay öncesine kadar Ankara’da ikamet ediyorduk fakat ne eşim ne de ben iş bulamadığımız için Adana’ya taşınmak zorunda kaldık ben 15 yıl inşaat firmalarında ihale dosyası hazırladım. İhale aşamasından kesin kabule kadar olan tüm sürecin takibini ve ıslaklarını yürüttüm. İhale konusunda oldukça tecrübeliyim fakat çocuğum olduktan sonra bakacak kimsemiz olmadığı için işten ayrıldım. Su anda çocuğum 2.5 yaşında ve yeniden çalışmak istiyorum. Eşim de iki üniversite mezunu inşaat teknikeri ve Amerika’da dil eğitimi aldı fakat iş bulamıyoruz. Adana’da çalışabileceğim bir iş istiyorum yardımcı olursanız çok mutlu olurum eşim de ben de işsiziz.

Nuriye Cihan

MİMAR SİNAN MEZUNU İŞSİZ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, mimarlık bölümü mezunuyum. İş arıyorum.

Dilara Tokpunar

İKİ KARDEŞ DE İŞSİZ

Merhaba, biz iki kardeşiz, ikimiz de işsisiz. Ben çevre mühendisiyim aynı zamanda C sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Acil işe ihtiyacımız var. Kardeşim de kamu yönetimi mezunu. Ege Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans öğrencisi. 3 yıldır işsiz. Ben de 7 aydır işsizim.

Beril Ece Alacalı

İKİ BUÇUK YILDIR İŞ BULAMADIM

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği okudum üstüne Marmara Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yaptım. İyi derecede İngilizce biliyorum. 17 yıl boyunca ciro sıralamasında Türkiye’de ilk ona giren bir holding firmasında satın alma uzmanı olarak çalıştım. Yaş nedeniyle işten çıkartıldım. Daha sonra bir süre küçük bir firmada çalıştım. Kendi işimi yapmak istedim ve yabancı bir firmanın distribütörlüğünü aldım. Ancak ürün Türkiye’de satmadı. Küçük de olsa yönetici pozisyonunda iş aradım ancak iki buçuk yıldır bulamadım. 49 yaşındayım. Ciddi ilgilenen firmalara Türkçe ve İngilizce CV’mi gönderebilirim.

S.E.

‘BU KADAR FABRİKA VAR BİRİ BİLE DÖNÜŞ YAPMIYOR’

4 senelik üniversite mezunuyum. Askerliğimi de yaptım. İş bulduğum an, kız arkadaşımın ailesi ile tanışma sürecine gireceğim. Daha önceden bir özel bir kursta çalışıyordum. Daha doğrusu bir akrabam ile beraber işletiyorduk fakat yaşanan bir sorundan dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Tasarımlar, müşteri ilişkileri, öğrenci ders saatleri ve ofis ihtiyaçları ile alakalı her türlü işle ilgileniyordum. Artık çok çok bunaldım. Bursa’da yaşıyorum. Bu kadar fabrikaların olduğu yerde bile bir kişi bile size dönüş yapmıyor. Fabrikada normal işçi olarak bile sizi işe almıyorlar.

G.A.

‘İSTANBUL’DA TANINMIŞ PROJELERE İSMİNİ VERDİM’

41 yaşındayım. 15 yıldır inşaat sektöründe pazarlama ve satış alanında önemli kurumlarda alt pozisyonlardan başlayarak zaman içerisinde koordinatörlüğe kadar yükseldim. Tanınmış bazı popüler projelere ismini verdim. Satış ekibi kurma, eğitimi, sevk ve idaresi, pazarlama, reklam ajanslarıyla yapılan çalışmaların koordinasyonu benim uzmanlık alanım.

2 yıl önce kendi danışmanlık şirketimi kurarak kurumlara dışarıdan hizmet vermeyi amaçlamıştım ancak sektörün en sıkıntılı dönemine denk gelince sıkıntıya girdim. Firmaların bana uygun pozisyonlarda arayışları olmadığı için iş ilanları da yok.

Ü.B.