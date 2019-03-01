Üç yılda 70 milyon TL kira

Ankara Söğütözü'ndeki Ticaret Bakanlığı binasına üç yılda 70 milyon lira kira ödendiği ortaya çıktı, Maliye Bakanlığı verilerine göre kamunun hizmet binaları için ödediği kira bedeli de 2018'de 1 milyar lirayı aştı. CHP Mersin Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın bina ve araçlara ne kadar kira ödediğini sordu.

Gelen yanıtta göre 2016 yılı başında açılan Ankara Söğütözü'ndeki hizmet binasına 2016'da 21 milyon, 2017'de 22 milyon 340 bin lira ve 2018'de 26 milyon 211 bin lira kira ödendi. Ticaret bakanlığının verdiği yanıtta 2011 yılından bu yana geçen 8 yıllık süreçte araç kiralarına 27 milyon lira ödendiği belirtildi.

CHP'li Antmen konuyla ilgili olarak, “Ticaret Bakanlığı sadece bir tane binaya 3 yılda 70 milyon lira kira ödemiş. AKP ile devlet kendi ülkesinde kiracı oldu. Milyar liralık saraylar yapılacağına bakanlıklara çok daha az maliyetle binalar yapılabilirdi. Halkın parası da boşa ve gösterişe harcanmazdı. Dünyada en çok makam aracı olan ülkelerden birisiyiz. Herhalde dünyada kendi ülkesinde en çok kiraya çıkan hükümet de bu hükümettir” dedi. Kamunun kira gideri de her yıl katlanarak artıyor. Taşıt ve hizmet binaları için ödenen toplam kira bedel geçen yıl 1 milyar 730 milyon 82 bin lirayı buldu.