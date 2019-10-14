Uğur Derin Dondurucu üzerindeki kayyum kararı kalktı

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada TMSF'nin kayyum olarak idare ettiği toplam 22 şirketle ilgili olarak yapılan açıklamada “Şirketle ilgili olarak gelen bilirkişi raporları FETÖ örgütünün örtülü ya da açık herhangi bir ortaklığı rastlanmaması ve müfettişlerin şirket üzerinde yaptığı incelemeler sonucu kayyum kararının kaldırılmasına karar verildi” denilerek Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerinden kayyum kararının kaldırıldığı belirtildi.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Uğur Derin Dondurucunun sahipleri Takmaklı kardeşler 30 Mart 2017’de serbest bırakılmıştı. Şirketi sahipleri Ali Takmaklı ve Mehmet Takmaklı hakkında adli kontrol kararı bulunuyordu.

48 ŞİRKETE KAYYUM ATANMASI KARARI VERİLMİŞTİ

6 Ekim 2017 tarihinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan sanıkların sahibi veya ortağı olduğu aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ’nin de bulunduğu 48 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

İHA-SOZCU.COM.TR