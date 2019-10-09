Ülker, Godiva Belgium’daki payını azaltıyor

Ülker Bisküvi tarafından dün akşam KAP’a yapılan açıklamada Godiva Belgium’un genel kurul toplantısının henüz yapılmadığına dikkat çekilmekle birlikte, sermaye artırımına katılmadan Godiva’dan alınması öngörülen temettünün sermaye artırımına katılması halinde Ülker’in eline geçecek net paradan daha fazla olacağı belirtildi.

Açıklamada Godiva Belgium’un tam olarak ne kadar sermaye artışına gideceği belirtilmedi, ancak ortakların Godiva Belgium’dan olan 564.7 milyon euro alacağın sermaye artışına sayılacağı ifade edildi. Ülker’in ise Godiva’dan alacağı olmadığına dikkat çekildi.

SERMAYE ARTIŞINA İŞTİRAK EDİLMEYECEK

Ülker tarafından KAP’a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimizin %19,23 oranında ortağı bulunduğu Godiva Belgium BVBA, Godiva Belgium BVBA ortaklarının şirketten olan 564.737.875,70 euro tutarındaki alacaklarını sermaye artışına sayacaklarını şirketimize bildirmiştir. Şirketimizin Godiva Belgium BVBA’den sermayeye dönüştürülecek bir alacağı bulunmamaktadır. Godiva Belgium genel kurulu henüz yapılmamış olmakla birlikte, sermaye artışına iştirak edilmesi durumunda Ülker Bisküvi payına düşen sermaye artışı tutarı ve alınacak muhtemel temettünün net tutarının, sermaye artışına katılmama durumunda elde edilecek muhtemel temettü tutarından daha düşük olacağı öngörüldüğünden,şirketimiz nakit pozisyonunu maksimize etmek gayesiyle, sermaye artışına iştirak edilmemesi kararı alınmıştır. Sermaye artışı sonrası ortaklık payımız %19.23’den %12.95’e düşecektir.

REUTERS