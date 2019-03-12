Varlık Fonu’na muafiyet

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TVF ihraçlarının muaf olacağı sınırlamalar şöyle:

“Fonun toplam değerinin yüzde 10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz. Bu oranın hesaplanmasında ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler dikkate alınmaz ve bu varlıklara yapılacak yatırımlar için birinci cümlede belirtilen oran yüzde 25 olarak uygulanır; bu fıkranın (b) bendinde yer alan sınırlama ise uygulanmaz.

“Fon toplam değerinin yüzde 5’inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin yüzde 40’ını aşamaz.”

“Fon toplam değerinin yüzde 20’sinden fazlası Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında, aynı grubun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.”

“Fon portföyüne bir ihraççının borçlanma araçlarının tedavülde olan ihraç miktarının yüzde 10’undan fazlası dahil edilemez. Bu oranın hesaplanmasında ihraççının tüm borçlanma araçlarının, borçlanma aracının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki tedavülde olan ihraç tutarının piyasa değeri esas alınır.”

Tebliğe göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve ipotek finansmanı kuruluşlara halihazırda uygulanan yukarıdaki istisnalara TVF de eklenmiş oldu. Ancak TVF de bu kuruluşlar gibi “Tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz” sınırına tabi olacak.

Tebliğin diğer sınırlamalar başlıklı 24. maddesine eklenen yeni fıkraya göre, SPK fon türü bazında, fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari ve veya azami oranlar belirleyebilecek.

Fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ve kamuya açıklanması başlıklı 33. maddeye ise SPK’ya fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını belirleme olağanı tanındı.

REUTERS