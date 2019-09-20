Vergi muafiyeti nedir? Vergi muafiyetinden kimler faydalanır?

Türkiye'de vergi istisnası ve muafiyeti için kanunlar tarafından belli çizgiler belirlenerek sadece özel durumlarda geçerli olan ve bunun için hayata geçirilmiş haklar bulunmaktadır. Peki, vergi muafiyeti nedir? Vergi istisnası ve muafiyeti hangi şartlarda geçerlidir? Vergi Yansıması nedir? Nasıl olur? İ Vatandaşların en çok merak ettiği bu konular hakkında aramalar yaparak bilgi sahibi olmak istemesinden kaynaklı olarak konuya ilişkin detaylı bir haber hazırladık. Eğer siz de vergi muafiyeti hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizin ayrıntılarına mutlaka göz atmalısınız.

VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Vergi muafiyeti kısaca, bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulma olayıdır. Bu muafiyet kısmen veya tamamen olabilir. Biraz daha detaylandırmak gerekirse vergi vermekle yükümlüsü olması gereken gerçek veya tüzel kişilerin vergi kanununda yer alan kararlar doğrultusunda yükümlünün vergi dışında bırakılmasıdır.

Örnek vermek gerekirse Türkiye sınırlarındaki 200 metrekareye kadar olan tek konutu bulunan emekliler Emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

Bir başka örnek ise, bir iş yeri açmadan sadece gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı kişiler gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

VERGİNİN YANSIMASI NEDİR? NASIL OLUR?

Vergi yansıması, kanunen vergiden yükümlü olan mükellef tarafından ödenecek verginin fiyat mekanizması aracılığıyla kısmen veya tamamen 3. kişilere aktarılmasıdır.

İleriye doğru vergi yansıması ise bir hizmet veya bir malın satıcıdan alıcısının üzerine yani daha genel bir tanımla üreticiden tüketici üzerine, bir başka deyişle arzdan talep üzerine doğru yansıtılması demektir.

Geriye doğru vergi yansıması da verginin, satıcıya veya üreticiye yüklenmesi demektir. Böylece ileriye doğru yansımada olduğu gibi vergi, arzdan talep üzerine değil talepten arz üzerine doğru yansımaktadır.