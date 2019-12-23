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Yılbaşı öncesi hindi fiyatları ne kadar?

Yılbaşı öncesi hindiler görücüye çıkmaya başladı. Bu yıl hindinin fiyatı geçen yıla göre ciddi bir artış göstermedi. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindinin kilogramı 28-30 TL arasında değişiyor. Satıcılar lezzetli bir hindinin kanatlarına bakılarak anlaşılabileceğini söylüyor.

14:10 -
Haberler Ekonomi
Yılbaşı öncesi hindi fiyatları ne kadar?

Tekirdağ’ın, Hayrabolu ilçesinde yeni yıla günler kala hindi satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Yılbaşı öncesinde yaklaşık 4 bin hindi satan üretici Muzaffer Çetin, iyi bir hindinin kanatlarının altından anlaşılacağını belirterek, “Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir” dedi.

‘İYİ TALEP GELDİ’

Hayrabolu’daki çiftliğinde 13 yıldır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, geçen yıllara oranla bu yıl hindilere talebin çok arttığını söyledi. Çetin, yılbaşına günler kala yetiştirdiği 4 bin hindinin tamamını sattığını belirterek, “Geçen yıla oranla bu yıl daha iyi, fiyatlar da güzel, kilosu 28 ile 30 lira arasında. Bu kadar kısa sürede satılır diye beklemiyorduk. Yaklaşık 4 bin adet hindi satılmış durumda. İyi talep geldi” dedi.

Hindinin çok uysal ve sakin bir hayvan olduğunu söyleyen Çetin, “Hindi çok uysal bir hayvan. Bakımı çok itina istiyor. Onlar size alıştılar mı arkanızdan gelirler. Islık çaldığınız da hemen ötmeye başlarlar. Ancak giderlerimiz yükseldi. Geçen yıl 90 liraya aldığımız yemi 160 liraya alıyoruz. İlaç da aynı fiyatları ikiyi katlandı. Hindi pahalı gibi gözükse de giderleri bir hayli yüksek” diye konuştu.

‘KANATLARININ ALTINA BAKILMALI’

İyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını ifade eden Çetin, “İyi bir hindiyi anlamak için kanatlarının altına bakılması yeterlidir. Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir. Hindinin eti sarı olacak, tüy olmayacak. Kazık tüyü olmayacak” dedi. (DHA-SOZCU.COM.TR)

HİNDİ DOLMA NASIL YAPILIR?
Hin­di ma­ri­ne mal­ze­me­le­riy­le bir gün ma­ri­ne de bek­le­ti­lir. Ga­le­ta unu, kre­ma, yu­mur­ta, in­ce di­lim­len­miş ha­vuç, pı­ra­sa, so­ğan, fı­rın­lan­mış kes­ta­ne ve ke­kik ka­rı­şı­mın­dan harç ya­pı­lır ve hin­di­ye dol­du­ru­lur. 180 de­re­ce fı­rın­da nar gi­bi kı­za­ra­na ka­dar pi­şi­ri­lir. İçi­nin piş­me­si için üze­ri ka­pa­tı­lıp tek­rar pi­şir­me­ye de­vam edi­lir. Hin­di fı­rın­la­nır­ken al­tı, so­ğan ve seb­ze ile bes­le­nir, 2 bar­dak su ile be­ra­ber. Kı­za­rın­ca eğer piş­me­miş­se üze­ri ali­min­yum fol­yo ile ka­pa­tı­lır, tek­rar fı­rın­la­nır. Et­ra­fı fı­rın­lan­mış kes­ta­ne, ke­kik, ta­ze so­ğan, bi­be­ri­ye ve ke­kik ile süs­le­nir. Ya­nın­da­ki seb­ze ha­zır­la­nır­ken iri doğ­ran­mış ka­rı­şık seb­ze­ler kı­tır ka­la­cak şe­kil­de su­da haş­la­nır. Da­ha son­ra te­re­ya­ğın­da so­te­le­nir. Ha­zır­la­nan seb­ze­ler ve iç pi­lav ile ser­vis edi­lir.

 

Son güncelleme: 14:15 23.12.2019
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