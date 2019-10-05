Yıpranma payına sanayinin kalbinden tepki

SGK'nın, yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısını 45'e çıkarmış ancak termik santralde çalışanlara, itfaiye erlerine, alüminyum işçilerine 360 güne karşılık ilave 60 gün verilirken, yasama organı ile dışarıdan atanan bakanlara 90 gün verilmişti. Sendika temsilcileri yapılan değişikliğin olumlu bir adım olduğunu ancak oldukça yetersiz kaldığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fiili hizmet süresi zammına (yıpranma payı) ilişkin geçtiğimiz günlerde bir değişiklik yaparak yıpranma payından faydalanan meslek dalı sayısı 45'e çıkartmıştı. Genel olarak meslek dalı sayısının genişletilmesini olumu karşılayan sendikalar, işçi hakları konusunda halen kronik sorunların devam ettiğini belirtti. Bilindiği üzere madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl çalışmış kişiler erken emeklilik hakkı kazanıyor. Söz konusu yıpratıcı mesleklerde 10 yıldan az çalışan işçiler herhangi bir yıpranma hakkına sahip olmuyor. Bu hak kaybı yeni değişiklikte de sürüyor.

1 İŞÇİNİN DAVASIYLA…

Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, fiili hizmet süresi zammının işçilerin en doğal hakkı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu; “Eskiden ağır tehlikeli işler de vardı. Onları da ortadan kaldırdılar. Aynı fabrikada, aynı ortamda olup iki tezgah yanda çalışan kimse işkolu farklı diye yıpranma alamayacak. Ama aynı tehlikeli gazı soluyor. Böyle iş olur mu? Bir de kendi bakanlarına yıpranma koymuşlar. Bu neyin yıpranmasıysa…”

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BAKANLARA 90 GÜN VERMEK VİCDANI YARALAR

Belediye-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, yapılan değişikliğin hakka ve adalete uygun olmadığını söyledi. Özkan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “SGK'nın yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısını 45'e çıkarması olumludur. Ancak yapılan düzenleme hem yetersiz hem de hakkaniyete aykırıdır. Çünkü canı pahasına yangına giren itfaiye işçilerine 360 günde 60 gün yıpranma hakkı verip, itfaiye şoförüne ‘fiilen yangın söndürme işinde çalışmıyorsunuz' diye yıpranma hakkı vermemek adil değildir. Çünkü, belediyelerde su, ilaçlama, boya işlerinde kimyevi maddelerle iç içe çalışan işçilere de aynı gerekçelerle yıpranma hakkı vermemek hakkaniyet aykırıdır. Çünkü, madenlerde, ateş karşısında, kimyevi maddelerle çalışan işçilere, 60 gün yıpranma hakkı verip, sıra milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlara gelince 90 gün yıpranma hakkı vermek, vicdanları yaralar ve sözün bittiği yerdir. Yapılan ne hakka ne adalete ne de hakkaniyette uygundur.”

5 YIL, YIPRANMA SAYILMIYOR

Söz konusu değişikliğin yetersiz olduğunu belirten Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ise “Önemli bir adım. Ancak yeterli değil. Eski sistemden baktığınızda yeni sistem biraz daha iyi. O noktada çok daha sıkıntılı zor işlerde çalışan arkadaşlarımız bu hakkı elde edemiyorlar. 10 yıllık sınır da işçi kardeşlerimizi olumsuz etkileniyor. 5 yıl çalışıyorsun ancak mesleki yıpranma sayılmıyor. Bu değişikliği bir adım olarak görmek lazım. Önümüzdeki günlerde STK'ların, sendikaların ve işçilerin mücadelesi ile daha iyisini elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

DAHA DETAYLI İNCELENMELİ

Türk İş İstanbul Bölge Temsilcisi Adnan Uyar da fiili hizmet zammıyla ilgili yapılan değişikliğin yetersiz olduğunu söyledi. Uyar yapılan değişiklikle ilgili şunları kaydetti; “Mesleki yıpranma hakkını hak eden çok sayıda meslek dalı, binlerce arkadaşımız var. Atanan bakanlardan önce, tezgâhın başında canını ortaya koyan işçi kardeşlerimizin haklarını ödemek gerekiyor diye düşünüyorum. Mesleki yıpranma anlamında bir komisyon kurulmalı ve çok daha detaylı incelemeler yapılmalı. Hak edenlerin hakkını teslim etmemiz lazım. Yapılan son değişiklik olumlu bir adım ancak yeterli değil. Devamı mutlaka getirilmeli.”

PAYDAŞLARLA BİR ARAYA GELİNMİYOR

Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman değişiklik talebinin olumlu olduğunu ancak bütün paydaşlarla ortak bir çalışma yapılmadığını ifade etti. Kararı olumlu değerlendiren Yaman, “Genel olarak olumlu değerlendiriyorum. Mesleklerin detaylı değerlendirilmesi gerekiyor. Taraflarla detaylı olarak incelemeler yapılmalı. Bizde maalesef ilk olarak paydaşlarla bir araya gelinmiyor, ne yapılacaksa yapılıyor. Daha sonra bir hata varsa o düzeltiliyor, hatta bazen o hata dahi düzeltilmiyor. Bu değişiklik de detaylı bir çalışma yapılmadan ortaya çıkmış gibi duruyor. Daha iyi bir değişiklik önerisi ilerleyen günlerde yapılacak olası çalışmalar ile gündeme gelecektir” şeklinde konuştu.