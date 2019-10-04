Yıpranma payı düzenlemesi sendikaların ve vatandaşın tepkisini çekti

FATMA VURGUN-HALİL ATAŞ

Ateş karşısında çalışan işçiye SGK tarafından 60 gün yıpranma payı verilirken yasama organı üyeleri ve bakanlara 90 gün verilmesi vatandaşın tepkisini çekti.

Ancak uygulamada dikkat çeken bir detay var. Buna göre cam, döküm kalıp fabrikalarında, ateş karşısında çalışan işçiler ile itfaiye erlerine 360 güne ilave 60 gün verilirken, yasama organları ile dışarıdan atanan bakanlara 90 gün verildi.

Vatandaş ise ‘bal tutan parmağını yalar’ eleştirisinde bulunarak bakanlara 90 gün ateş karşısında çalışan işçilerin bazılarına 60 gün yıpranma payı verilmesine itiraz etti.

ÖNCE ÇALIŞAN TABANA BİR İNSİNLER

Kristal İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Dikmen, “Milletvekillerine 90 gün yıpranma payı verildi. Milletvekilleri neye göre 90 gün yıpranma payı alıyor. Ne yapmışlar. Önce insanların çalıştığı tabana bir inecekler. Verilen emeklere bir bakacaklar. Hangi şartlar altında çalıştığına bakacaklar. Halkın hiç bir birimi ile ilgilenmeyen bir milletvekili bunu hakketmiyor” dedi.

Dikmen şöyle devam etti: “Cam sanayiinde de yıpranma hakkına sahip ağır iş bölümleri var. Ancak, bu uygulamanın cam fabrikasına bütünüyle yansıması lazım. Kimyasal toz ve bu işlere bakan diğer atölyeler var. İşin sürekli işlemesi bakımından çalışanlar ister istemez yıllarca bunlara maruz kalıyor. Tamir ve bakım bölümleri, elektrik ve elektronik bölümleri, bu atölyelerde çalışanlar sıcakta arıza çıkarsa sıcağa, soğukta arıza çıkarsa soğuğa çıkıyorlar. Kalıp atölyeleri var. Bazı kalıplar 40 ila 50 kilo ağırlığında bunlar da ağır sanayi olarak geçmeli. Kısacası Tüm bunlar yıpranma hakkına

yansımalı.”

3 AY TATİL YAP 3 GÜN ÇALIŞ YIPRANMA AL

Türk İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, “Yasa değişik iş kolları ve mesleklere göre yıpranma hakkı tanıyor. İşin garip tarafı ise Allah aşkına milletvekilleri taş mı taşıyor. Yazın 3 ay izin yapıyorlar. 3 gün çalışıyorlar. 7 kat yerin altında madende mi çalışıyorlar. Hangi ağır şartlarda çalışıyorlar da, yaştan ve günden erken emeklilik bunlara çıktı. Gazaltı karbon kaynağı yapanları ve boyahanelerde çalışanları bu kapsamdan çıkarıyorsun, mecliste oturan milletvekili ve bakana yıpranma hakkı veriyorsun” ifadelerinde bulundu.