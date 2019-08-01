Zam görüşmeleri öncesi gerginlik! İki sendika tartıştı

5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam pazarlığı öncesi salonda gerginlik yaşandı. Tartışma Memur- Sen üyeleri ile KESK temsilcisi Ramazan Gürbüz arasında gerçekleşti.

Buna karşılık Memur- Sen üyeleri sözlü müdahalede bulundu. Sesler yükseldi KESK temsilci dışarı alınmak sitendi ancak toplantı henüz başlamadığı için dışarı çıkmadı. Daha sonra gerginlik azaldı. Toplantıya Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk bekleniyor. Toplantı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Zam görüşmeleri 1 ay boyunca sürecek.

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