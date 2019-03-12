Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Turkcell’e atandı

Turkcell yönetim kurulu üyesi Tuvan Yalım görevinden istifa ederken, yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.

07:55 -
Haberler Ekonomi
Ziraat Bankası Genel Müdürü Turkcell’e atandı

Şirket Cuma günü yaptığı KAP açıklamasında ayrıca 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Akça, Atilla Koç ve Hilmi Güler’in üyeliklerinin Cuma günkü yazısı uyarınca devam ettiği ifade edildi.

Akça aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Yalım geçen yıl Mart ayında Turkcell’in üç ana hissedarı Telia Company, Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman ve ortaklarına ait Letter One’ın ortak aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasındaydı.

REUTERS

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more