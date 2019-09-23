3. havalimanı için rüzgar santrali taşınıyor

İstanbul Kemerburgaz'da Tayakadin-Kocatarlatepe-Tilkili-Çikirtepe mevkiinde 24 megawatt kurulu güce sahip 12 adet türbin; “İstanbul 3. Havalimanı Mania Planı” (Uçuşların engellenmemesi için getirilen yükseklik sınırı planı) kapsamında türbin sayısı ve kurulu güç kapasitesi aynı kalacak şekilde Eyüp'ten Çatalca'ya taşınıyor. Çatalca'ya taşınacak “Kemerburgaz Rüzgar Enerji Santrali” projesi için 26 Kasım 2018 tarihinde “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı” alınmıştı. Ancak projenin ‘'Teknik Etkileşim Analizi'' çalışmaları sırasında kurum görüşleri doğrultusunda bazı türbin yerlerinin değişmesi gerektiğine karar verildi. 4 türbinin “ÇED gerekli değildir” kararı verilen sahanın dışında konumlanması, geri kalan 8 türbinin de enerji verimliliğini etkilememesi ve türbülansa neden olmaması için “ÇED izin alanı” içerisinde farklı koordinatlara taşınması nedeniyle izin süreci bugün yeniden başlatıldı. Hazırlanan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

RÜZGAR GÜLLERİNİN KOORDİNATLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Proje tanıtım dosyasında 12 adet türbinin “İstanbul 3. Havalimanı Mania Planı” kapsamında kalması nedeniyle; Çatalça ilçesinin Hallaçlı Mahallesi'ne türbin sayısı ve kurulu güç kapasitesi aynı kalacak şekilde taşınmasının planlandığı anlatıldı. ÇED aşaması sonrasında yapılan “Teknik Etkileşim Analizi” çalışmaları kapsamında Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı’ndan alınan görüşlerde “T1-T12 numaralı türbinlere kriz, gerginlik ve harp durumlarında talep edildiğinde ilk etapta paneller sabitlenerek faaliyetlerinin durdurulup kapatılması ve bilahare direk dahil sökülerek yere indirilmesinin kabul edilerek taahhüt altına alınması kaydıyla şartlı olarak izin verilmesinin uygun olacağının..” belirtildiği aktarıldı. Lisans tadil talebine yönelik EPDK Başkanlığı yazısı ekinde yer alan kurul kararında da, hem 12 türbin koordinatının hem de santral saha köşe koordinatlarının değiştirileceği, ÇED izin alanı dışında yeni bir alanın söz konusu olduğu tespitleri yapıldı. Yer değişikliği öngörülen türbinlerin ÇED sürecinde belirlenen inceleme alanı dışarısında yer alması nedeniyle 2018 yılında alınan “ÇED Gerekli Değildir” kararının türbinler için geçerli olmadığı kaydedildi.

İSTANBUL SINIRLARI İÇİNDE YER ALACAK

Bu nedenle ÇED inceleme alanı dışında yer alan türbinlerin belirtilen noktalarda kurulabilmesi için izin süreci yeniden başlatıldı. İstanbul Çatalça Hallaçlı Mahallesi ve Tekirdağ'ın Saray ilçesi Atatürk Mahallesi'nde her birinin kapasitesi 2 megawatt olan 12 adet rüzgar türbininden yılda 84 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla planlanan projenin, türbin yerlerinde ve ÇED izin alanında yapılacak değişiklik nedeniyle türbinlerin özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri ortaya koymak ve projeyi genel boyutları ile tanıtmak amacıyla dosya hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Tanıtım dosyasında faaliyet alanının 9 milyon 320 bin metrekarelik alanı kapsadığı, bu alanın 8 milyon 550 bin metrekaresinin İstanbul sınırlarında, 770 bin metrekaresinin Tekirdağ sınırları içinde kaldığı kaydedildi. Türbinlerin tamamının İstanbul sınırları içerisinde yer aldığı, Tekirdağ sınırlarında türbin bulunmadığı ifade edildi. Faaliyet kapsamında mevcut durumdaki türbinler beton zeminlerden sökülerek yeni sahaya taşınıp, monte edilecek. Dosyada “Kemerburgaz Rüzgar Enerji Santrali Türbin Yerleri ve ÇED İzin Alanı Değişikliği” projesinin bedeli 40 milyon lira olarak açıklandı.

3. HAVALİMANINI YAPAN KONSORSİYUM SATIN ALDI

Santralin sahibi Lodos Elektrik Üretim A.Ş. Alto Holding'e ait ait şirket kısa süre önce 3. Havalimanını yapan konsorsiyuma satıldı. İTO kayıtlarına göre şirketin şu anki yönetimi kurulu başkanı Mehmet Cengiz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Kalyoncu. Yönetim kurulu üyeleri de Mehmet Nazif Günal, Nihat Özdemir, Ömer Faruk Kalyoncu.