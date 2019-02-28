Çimentocuların “zam” isyanı

TÇMB düzenlediği basın toplantısında, çimento sektörü 2018 yılı değerlendirmeleri ve 2019 yılı beklentilerinin yanı sıra sektör önceliklerini paylaştı. Çimento fiyatları ile ilgili açıklama yapan Özdemir, “Türkiye´de beton tüketiminin neredeyse yüzde 30-35´ini İstanbul´daki projelere harcanıyor. Kum ve çakıl bizim dışımızda olan maliyetler. Beton fiyatı arttığında sanki sadece çimentodan artıyormuş gibi bir izlenim var. Bu tamamen yanlış. Betonun içinde çimentonun maliyeti üçte bir civarında. Halk tabiriyle beton bugün 100 lira ise bunun 33 lirası çimento. Binaların cinsine göre bir inşaatın maliyeti içinde çimentonun değeri yüzde 2 ila 4 civarında. Betonun içinde maliyet olarak üçte birindeyiz. Çimento fiyatı arttı, onun için beton, inşaat maliyetleri de arttı algısı yanlış. Biz Limak olarak Afrika’da iki ülkede çimento üretimi ve satışı yapmaktayız. Bunlardan biri Fil Dişi Sahilleri, diğeri Mozambik. Satışlarımız burada lira, orada euro ile… Burada çimentoyu 150 liraya satıyorsak, orada 150 euroya satıyoruz; yani, buradaki fiyatın neredeyse 6 katı. Biz dünyada en ucuz çimento fiyatı olan ülkeyiz” dedi ve ekledi:

“İç piyasadaki daralmayı ihracatla kapatmaya çalıcağız”

“Bizler enflasyonla topyekün mücadele de büyük fedakarlık yaptık, yapmaya da devam edeceğimizi, elimizi taşın altına da sokacağımızı söyledik. Ama kamuoyunda hala çimentocular zam yapıyorlar işte konut fiyatları artıyor diye bir yanlış anlamayı önleme çalışıyoruz. İç piyasadaki daralmayı ihracatla kapatmaya çalışacağız. Ocak ayına baktığımız zaman miktar olarak yüzde 100 daha fazla ihracat yaptık. İsrail´e ABD´ye çimento yolluyoruz. İnşallah Suriye düzelirse bu rakamın çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Şu anda sınır kapılarındaki sıkıntılarımızdan dolayı Suriye´ye ihracat yapamıyoruz. Talep var ama yapamıyoruz. İhracatta 1-2 dolar karla satabiliyoruz bizle beraber çin Endonezya, Vietnam ile uğraşıyoruz. Biz de nakliye avantalarımızı kullanarak pazar da payımızı artırmaya çalışıyoruz”

“Emlak fiyatlarındaki artışın bize bağlandığını görünce çıldırıyoruz”

Sanko Holding Yönetim Kurulu Bşakan Vekili Adil Sani Konukoğlu da, “Gerçekten de biz çimento üreticileri olarak ne zaman emlak fiyatlarının artmasının bize bağlandığını görünce inanın çıldırıyoruz. Nedeni ortada bizim katkımız yüzde 4; yüzde 96´sı ne durumda? Kimse bu oranı tartışmıyor. Üstüne üstelik hiçbir zaman unutmayalım ki bizim çimento üretirken de maliyetimizin yüzde 65´i dışa bağımlı, enerji. Çimentoya gelen zamma baktığınız zaman bir şey ortada. Dünyadaki en ucuz çimento Türkiye´de” dedi.

Zararına çimento sattıklarını ifade eden Konukoğlu, “Biz buradan ABD´ye çimento gönderiyoruz neden çünkü ABD´de 150 dolara çimento satılıyor bizden 35-40 dolara çimento alıyor. Götürüyor ABD´ye 150 dolara satıyor. 60 dolar da nakliye ücreti. Böyle ucuz olduğu zaman kim almaz çimentoyu. Biz zararına mal satıyoruz. Türkiye´deki konut fiyatlarının artmasında inşaat maliyetlerinin artmasında lütfen bize de bağlamayın. Bir tek biz değiliz; hiç bir şey de yapmadık. Dönüp baktığınız zaman son 6 aydır zam da yok” diye konuştu.

“Çin’den daha ucuza satıyoruz”

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka da, ” Türkiye´deki maliyetlerimizin tamamı TL olduğu yönünde bir algı var. Yüzde 65-yüzde 70 seviyesindeki girdilerimiz döviz cinsinden fiyatlanan maliyetlerdir” dedi ve şunları söyledi: “Türkiye´deki çimento fiyatı dünyadaki en düşük çimento fiyatıdır. Türkiye´de satılan çimento, bugün Çin´den, dünyadaki gelişmekte olan ülkelerinden daha ucuzdur. Dolayısıyla bu da esasında sektörün içinde bulunduğu zorluğu da bence tek başına ifade eder bir unsurdur. Maliyetlerimiz birçok ülkeye kıyaslandığı zaman ne kadar yüksek olduğunu düşünürseniz, fiyatınızın tüm bunlardan düşük olması bizi rekabetçilik anlamında ciddi sıkıntıya sokmaktadır. Bu sektör yatırımla büyüyen bir sektördür.”

DHA