Galatasaray’ın Riva projesi devam edecek

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır.”

FLORYA PROJESİ

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Nisan 2018'da yapılan ihale sonucunda Florya arazisi üzerinde gerçekleştirilecek projenin ihalesini Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı. 63 bin 230 metrekarelik arazide geliştirilecek proje için toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak ön gören firma, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti. Şirket Payı gelirinin yüzde 71,43’ü Emlak Konut’a, yüzde 28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olacaktı.

RİVA PROJESİ

Emlak Konut GYO tarafından Haziran 2017'de Riva için gerçekleşen ihaleyi ise Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale, en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat verildi. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut'a 952 milyon lira taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80'ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak.