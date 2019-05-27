Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm protestosu

Gaziosmanpaşa'da 2013 yılında birçok mahallenin riskli alan ilan edilmesiyle başlayan kentsel dönüşüm süreci vatandaşları isyan ettirdi. Açılan davalar sonucunda birçok riskli alan kararının iptal edilmesine rağmen kentsel dönüşüm süreci devam etti. Mağdurların oluşturduğu Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi bu hukuksuz uygulamaları protesto etmek için dün Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde bir araya geldi.

İMAMOĞLU SEÇİLİNCE BIÇAK GİBİ KESİLMİŞTİ

Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi Dönem Sözcüsü Korkmaz Aslan “Yaklaşık 7 senedir Gaziosmanpaşa'da ‘kentsel dönüşüm' dedikleri, kapalı kapılar arkasında sürdürülen bir rantsal dönüşüm süreci yaşanıyor. Özellikle 3 yıldır yoğun bir baskı altında olan Yıldıztabya ve Yenidoğan Mahallelerinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra bıçak gibi kesilen saldırılar sonrasında bu bölgede yaşayan komşularımız rahat bir nefes almıştı. Mazbatanın iptali sonrasında çok manidar bir şekilde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Teknik Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül kaldıkları yerden devam ediyorlar; mahkemeler üzerinde baskı kurarak hukuka aykırı kararlar aldırıyor, hemen akabinde de evlerimizin yıkımını amaçlayan süreci başlatıyorlar” dedi. Aslan geçtiğimiz hafta itibariyle Yenidoğan ve Yıldıztabya Mahallelerinde bazı binalar için riskli alan kararı alındığını ve içinde insanlar yaşarken doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının söküldüğünü sözlerine ekledi.

İSTANBUL'U ŞANTİYE GİBİ GÖRÜYORLAR

Gaziosmanpaşalılara destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da uzun yıllardır İBB'yi yöneten siyasi anlayışın İstanbul'u şantiye olarak gördüğünü ifade ederek, “Eğer gerçekten riskli alan olsaydı yerel yöneticiler gelip sizlerin sorunu çözüp yine aynı yerde güvenle yaşayabileceğiniz binaları yapmakla sorumluydu. Onlar sizin yaşadığınız, köklerinizin bağlı olduğu, ananızın hak sütü gibi helal olan evlerinizi bir avuç insana verip oradan rant elde etmeye, İstanbul'u kocaman bir şantiyeye çevirmek istiyorlar. Biz birileri zengin olsun diye değil 16 milyon İstanbullu hakkettiği gibi yaşasın diye uğraşıyoruz. 23 Haziran'da bu bilinçle Ekrem İmamoğlu yine, yeniden seçilecek ve kendisi için değil 16 milyon İstanbullunun hakkı için çalışacak” diye konuştu.