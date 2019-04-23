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GALERİ İBB hangi vakıf ve derneğe ne kadar yardım yaptı? 23 Nisan 2019 11:59
1 İSMAİL ŞAHİN - SÖZCÜ / İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘STK-Okul-Yurt 2018’ adlı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre AKP’ye yakın dernek, vakıflar için kamu kaynaklarından milyonlarca lira harcandı.
2 2018 yılı ve öncesindeki dönemde okullar ve spor salonları için 540 milyon liraya yakın harcama yapılırken, dernek ve vakıflar için yapılan harcama tutarı 308 milyon lirayı buldu.
3 İBB’nin destek çalışmaları kapsamında TÜRGEV, TÜGVA ve T3 Vakfı başta olmak üzere birçok kuruluşa bakım onarım, ulaşım, spor malzemesi, tefrişat, konaklama, yeme içme, kültürel gezi, medya tanıtım v.b. hizmetler verildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin alanının genişletilmesi için 5 bin 300 metrekarelik arazinin İBB tarafından 45 milyon liraya satın alınması dikkat çekti. İşte İBB tarafından vakıf ve derneklere yapılan yardımlar:
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29 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok sayıda yurt projesinin yapımına da devam ediyor.
Son güncelleme 12:17 | 23 Nisan 2019
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