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İBB’nin destek çalışmaları kapsamında TÜRGEV, TÜGVA ve T3 Vakfı başta olmak üzere birçok kuruluşa bakım onarım, ulaşım, spor malzemesi, tefrişat, konaklama, yeme içme, kültürel gezi, medya tanıtım v.b. hizmetler verildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin alanının genişletilmesi için 5 bin 300 metrekarelik arazinin İBB tarafından 45 milyon liraya satın alınması dikkat çekti. İşte İBB tarafından vakıf ve derneklere yapılan yardımlar: