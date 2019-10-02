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İstanbul’da konut fiyatları yüzde 9.9 düştü

İstanbul konut fiyat artış liginde dibi gördü. 46 küresel şehir içerisinde 45’inci sırada yer bulan İstanbul bir zamanlar zirvedeydi...

İsmail ŞAHİN
14:19 -
Haberler Emlak
İstanbul’da konut fiyatları yüzde 9.9 düştü

İngiltere merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, dünyanın önde gelen 46 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin hazırladığı raporu yayımladı.

Küresel Kentler Konut Endeksi 2019 ikinci çeyrek verilerine göre, son 12 ayda Kanada'nın Vancouver şehri yüzde 13.6'lık düşüşle fiyatların en çok gerilediği yerleşim yeri oldu. Konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 9.9 düşüş gösterdiği İstanbul ise sondan birinci oldu. Üç aylık periyodlarla bakıldığında ise İstanbul'da yüzde 5.1 ile fiyatların en çok düştüğü kent oldu.

Merkezi Londra'da bulunan ve dünya çapında 417 ofisi bulunan Knight Frank'ın raporuna göre, son bir yılda ev fiyatlarının yüzde 12.7 artış gösterdiği Almanya'nın başkenti Berlin endekste ilk sırada yer aldı. Yüzde 12'lik artışla yine bir Almanya şehri olan Frankfurt listenin ikinci sırasında yer bulurken, üçüncü ise  yüzde 9.5 ile Moskova oldu.

Önceki yıllara zirvede yer alan Pekin ve Şangay'da fiyat artış hızının yavaşladığı görülürken, Madrid'de yüzde yüzde 5.2, Paris'te yüzde 5, Zürih'de yüzde 4.5 artış görüldü.

Brexit ve siyasi istikrarsızlığın olumsuz etkilediği Londra'da fiyatlar yüzde 4.9 gerilerken, New York'da da yüzde 3.7 düşüş yaşandı.

Almanya Dünya Frankfurt İngiltere istanbul Kanada Moskova New York Paris
Son güncelleme: 14:26 02.10.2019
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