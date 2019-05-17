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Konut fiyatları İstanbul’da düştü, Ankara ve İzmir’de yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. 

14:54 -
Haberler Emlak
Konut fiyatları İstanbul’da düştü, Ankara ve İzmir’de yükseldi

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 109,31 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,45 artan KFE, aynı dönemde reel ise olarak yüzde 13.58 azaldı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,77 ve 4,12 artış görüldü.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, martta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,29, Ankara yüzde 0,25 azalış, İzmir'de yüzde 0,36 artış gözlendi.

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