Konut mağdurları TMSF’ye seslendi: Çıkın beceremedik diye bunu da anlatın

TMSF'nin geçtiğimiz yıl 21 Haziran'da elinde olan Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu, yarım kalan inşaat projelerini bitirmek üzere Alman Dress&Sommer liderliğindeki konsorsiyumla işbirliği anlaşması imzalamıştı. Eurabau GmbH, CPB Project Development GmbH, Drees&Sommer ve Flagman Capital iş birliği ile yarım kalan projelerin tamamını bitirmek üzere yurtdışından 450 milyon Euro kredi tahsis edilmişti. Ancak ilk etapta Dumankaya'ya ait ve bitmesi en yakın projelerden Mozaik projesinde geçen yıl başlayan inşaat yeniden durdu.

TMSF: BORÇLAR ÖDENMEDEN İPOTEKLERİN ÖDENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Buradaki sorunların nasıl çözüleceği sorusuna TMSF Başkanı Muhittin Gülal bu hafta başında “Hem sektörün içindeki sıkıntılar hem şirketlerin finansal portföylerinin çok zayıf olması nedeniyle hareket alanımız sınırlı. İnşaat şirketlerinin bankalara kredi borçları var. İnşallah tamamlayacaklar. Borçlar ödenmeden daireler üzerindeki ipoteklerin kalkması söz konusu değil” yanıtını vermişti.

“ALMAN ŞİRKET ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI, YENİ MAĞDURLAR ÇIKTI”

Konu ile ilgili açıklama yapan Dumankaya Mozaik Mağdurları, TMSF yöneticilerine seslenerek, “Hiçbir araştırma ve teminat almadan tamamlaması için emanet ettiğiniz Dumankaya Mozaik projesindeki evlerimizi bugün itibariyle tamamlayamayan ve eline yüzüne bulaştıran Alman EURABAU adlı, nerde ve ne zaman kurulduğu belli olmayan şirkete emanet etmenizin üzerinden 1 yıl geçti. Muhittin Gülal'ın Nisan 2019'da ilk etabını teslim edileceğini iddia ederek, tekrar senet ödemeleri başlatılan yüzlerce mağdur aile sizlerden medet bekliyor. Kayyumlarınızı bu şirketleri yönetsinler, işleri tamamlamasınlar diye atadınız. Ama gelinen noktada, neredeyse hiçbir şey yapmadılar. Şimdi aramıza yeni mağdurlar olarak taşeron şirketleri de aldınız. Gazetelere ve televizyonlara çıkıp, şu şirketi kara geçirip anlatıyorsunuz ya çıkın beceremedik diye bunu da anlatın. Sayenizde elindeki avucundaki, başını sokacak bir ev almak için ortaya döken bizler, sırf siz işinizi düzgün yapamadınız diye bu gayemizden gittikçe uzaklaşıyoruz” denildi.