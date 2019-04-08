Yapı malzemeleri sektörü Katar’a çıkarma yapacak

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi, Doha’da düzenlenecek olan Project Qatar Fuarı’nda yer alacak.

29 Nisan-1 Mayıs’ta düzenlenecek fuarda Türkiye üç ihracatçı birliği ile yer alacak. Fuardaki etkinlikler İDDMİB Ticaret heyeti ile başlayıp İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) resepsiyonu ile devam edecek.

Fuar süresince Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADDMİB) ise info stant ile katılım gösterecek. Türkiye bu fuara toplam 39 firma ile katılacak.

“Büyük projelere 25 milyar avro”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB bünyesinde faaliyet gösteren Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, Katar’da müteahhitlik sektörünün son dönemde çok canlı olduğunu belirterek, fuar ile eş zamanlı olarak İDDMİB bünyesinde yapı malzemelerine yönelik bir sektörel ticaret heyetinin de organize edildiğini kaydetti.

Urfalılar, ticaret heyetinde 16 firmanın olacağını aktararak, ülke genelindeki önde gelen satın almacılarla buluşacaklarını dile getirdi.

Katar’ın son yıllarda büyük projelerle öne çıktığını anımsatan Urfalılar, hükümetin altyapı programlarının bundan sonraki dönemde de ekonomik aktivitenin motoru olacağını ifade etti.

Urfalılar, ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın da Katar ekonomisi için son derece önemli olduğunun altını çizerek, yaşanacak mali rahatlama ile birlikte inşaat ve diğer alanlarda büyümenin hızlanabileceğini vurguladı.

Katar’ın büyük projelere 25 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığına dikkati çeken Urfalılar, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı sektörlerinde büyük bir potansiyel olduğunu belirtti.

Urfalılar, Katar’ın geçen yıl sadece metro, tramvay hattı, sahil yolu ve otoyol projeleri için 11 milyar dolarlık bütçe sağladığını aktararak, “2018 yılında Yapı Malzemeleri sektörü olarak Katar’a 262 milyon dolar ihracat yaptık. En fazla ihracatı yapılan ürün gruplarında inşaat demiri, yalıtım kabloları, ahşap banyo-mutfak mobilyası ve prefabrik yapılar ilk sıralarda yer aldı. 2019 yılına da hızlı bir şekilde başladık. Ocak ayında 33 milyon dolar civarında ihracat yaptık.” ifadelerini kullandı.