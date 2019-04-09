İflas edip dibi gördü! Her şeye sıfırdan tekrar başladı ve tarih yazmak istiyor!

10 yaşından bu yana dövüş sporlarıyla uğraşan ve araya bir de Avrupa Şampiyonluğu sıkıştıran Okan Bitane yaz aylarında Avrupa’da çıkacağı maçlara sıkı şekilde hazırlanıyor. Genç sporcuyla gönül verdiği bu sporu konuştuk, kendisini anlatmasını istedik.

Kickboksa kaç yaşında başladın ve nasıl oldu? Bize kendinden bahseder misin?

2 Nisan 1994 İstanbul doğumluyum. Aslen de Malatyalıyım. Dövüş sporlarına 10 yaşlarında abimin yönlendirmesiyle, taekwondodan başladım. Çok hiperaktif bir çocuktum ve bu durum halen devam ediyor… 10 yaşında başladığım taekwondoya, 6 yıl boyunca devam ettim ve içimdeki boks yapma isteğinin ağır basmasıyla 16 yaşında kick boksa geçiş yaptım. Kickboksu karakterime de tam anlamıyla uygun buluyordum. İnancı ve azmi çok yüksek biriyim, bu uğurda sonuna kadar gitmeye hazırım. Şimdiye kadar 12 maça çıktım ve 6'sı nakavt olmak üzere 9 galibiyet aldım. 2011 yılında ise MMA amatör branşta Avrupa Şampiyonu oldum.

Kickboks dışında herhangi bir şeyle uğraştın mı? Seçme hakkın olsa hangi mesleği seçerdin

Kickboks dışında herhangi bir işle uğraşmadım. Kick boksu çok seviyorum ama bunun dışında “Ne yapmak istersin?” diye sorsalar sanırım şarkıcı olurdum, yakınımdaki insanlar da sesimin çok güzel olduğunu söylüyor. Ben de onlar gibi düşünüyorum bu konuda. Ama dediğim gibi kick boks benim hayatımın en büyük parçası, şimdilik sevdiğim şeye odaklanmak en iyisi.

“İFLAS ETTİM, DİBİ GÖRDÜM… CEBİMDE 5 KURUŞUM YOKTU”

Bir günün nasıl geçiyor? En çok neye dikkat ediyorsun?

Düzenli bir hayatım olduğunu söyleyebilirim. Belli bir rutinim var; sabah erken saatlerde uyanırım ve koşu yapmaya çıkarım. Akşam saatlerinde de antrenmana giderim. Sporcular için her şeyden önemlisi uyku… Bu nedenle en çok uykuma dikkat ediyorum, ki diğer sporcuların da buna çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Günde en az 7-8 saat uyuyorum. Bu bahsettiklerimin dışında sevdiğim bir diğer şey de oyun konsolunda oyun oynamak. Bunu da genellikle arkadaşlarımla birlikte yapıyorum ve iddialı olduğumu söyleyebilirim, üzerime tanımam (Gülüyor)

Hayatında ‘bugün asla bitmeyecek’ dediğin bir an ve ‘mutluluktan ölüyorum’ dediğin anlar oldu mu?

İlk sorunuzun tam karşılığı olmayacak ama anlatmak istediğim başka bir şey var. 2016 yılında çok büyük bir yatırım yaparak spor salonu açtım. Havuz, sauna, hamam, masaj salonları, dövüş sporları için alanlar… Yani tam anlamıyla dört dörtlük bir yerdi. Bu süreçte kickboksa da ara verdim. Fakat bir şeyler ters gitti ve ben iflas ettim, resmen dibe battım. Kısaca bahsetmek gerekirse arkadaş kurbanı da oldum. Bu süreçte yalnız kaldım, cebimde 5 kuruşum yoktu, dostum dediğim hiç kimseyi etrafımda göremedim. 2017 yılında da spor salonunu kapatmak zorunda kaldım. Çok zor günlerdi fakat bu yaşadıklarım, ara vermek zorunda kaldığım kickboksa dört elle yeniden sarılmamı sağladı. Tam anlamıyla kendimi buna adadım ve 2 senedir aralıksız olarak devam ediyorum. Şimdi hayatımda birisi var ve onunla birlikte her şey çok güzel gidiyor. Tanıştığımız gün gerçekten ‘mutluluktan ölüyorum' demiştim. Bu da ikinci soruya bir cevap olsun. Ve tabii ki maçlarda aldığım galibiyetler… Her biri benim için çok önemli ve hepsinin yeri apayrı bende.

Kilonu, fiziğini korumak için nasıl bir yöntemin var? Zararlı maddeler hakkında, özellikle de alkol ve sigara hakkında ne düşünüyorsun ?

Az önce bahsettiğim gibi tamamen sağlıklı ve çok düzenli şekilde besleniyorum. Disiplinli antrenman, uyku bunları bir arada istikrarlı şekilde götürdüğünüz zaman karşılığını da alıyorsunuz. Sigara ve alkol konusuna gelirsek, maalesef ülkemizde tüketiliyor bu ikisi de ama ben bir sporcu olarak değil, bir birey olarak konuşmam gerekirse; insanın kendisine yaptığı en büyük kötülük bu ikisini tüketmek… Keşke hiç kimse kullanmıyor olsaydı.

Sporcuların birçok totemi var… Sana uğurlu gelen bir şey var mı?

Ben duanın gücüne çok inanan biriyim. İnançlı biriyim ve huzurumu da bu şekilde buluyorum. Namazımı kılıyorum ve çoğu şeyin artık yolunda gitmesine de buna yoruyorum.

Kendinde eksik gördüğün bir şey var mı? En beğenmediğin huyun hangisi?

Kaybetmeyi sevmiyorum, aklıma geldiğinde bile sinirlenebiliyorum. Gerçekten sen beğenmediğim huyum da bu ve sakin kalıp bunu dizginleyebilmek çok zor.

Kickboksta ya da normal hayatta rol model olarak gördüğün kimse var mı?

Sporculuğunu, karakterini ve savaşçılığını örnek aldığım kişi Gökhan Saki'dir. Gerçekten o benim için ve birçok kişi için bir efsane. Çocukluğumdan beri idol olarak gördüğüm kişidir kendisi. Normal hayatta ise klasik olacak ama örnek aldığım insan babamdır.

Ringde olan ringde kalır mı dersin? Kavgacı biri misin?

Kesinlikle normal hayatta çok sakin biriyim.

Hayalin ne? Gelecekte neler yapmak istiyorsun? Planların nedir?

Dünya çapında bilinen, örnek bir sporcu olmak istiyorum. Çok çalışıyorum, çok çabalıyorum. Allah'ın izniyle hayalim bu. Tabi hayatımdaki insanla da güzel bi yuva kurmak istiyorum. Avrupa’nın birçok ülkesinden maç teklifleri var, yazın buralarda maçlara çıkacağım. Şu an tam olarak tarihler belli değil fakat çok iyi hazırlandığımı söyleyebilirim.