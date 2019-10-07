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1 milyonluk ödülü kazanan Arda’ya üniversitede yoğun ilgi

Televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında, tüm soruları doğru yanıtlayarak, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten, öğrenim gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok kişi, Ayten ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Ayten'in yanından ayırmadığı kitabı da dikkat çekti.

19:22 -
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KSÜ’de, 2019- 2020 akademik yılı açılışı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın verdiği dersle gerçekleştirildi.

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Ünal’ın dersine, KSÜ Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi olan ve televizyon kanalındaki yarışma programında tüm soruları doğru yanıtlayıp, ‘1 milyon lira’ ödülünü kazanan Arda Ayten de katıldı.

Programda çok kitap okuduğunu söyleyen Ayten’in yanından ayırmadığı Umberto Eco’nun “Foucault Sarkacı” kitabı da dikkat çekti.

Üniversitede yoğun ilgiyle karşılanan Ayten’e, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın hazırlattığı, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının yazılı olduğu plaket verildi.

Dersin ardından birçok kişi, Arda Ayten ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. DHA

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Son güncelleme: 19:41 07.10.2019
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