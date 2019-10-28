100 günlük eylem planı tutmadı, 100 işçiden 86’sı…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geçen yıl Ağustos ayında açıkladığı 100 günlük eylem planında sendikalaşma oranının yüzde 21’e çıkarılması hedefleniyordu. Ancak bu hedefin çok gerisinde kalındı ve sendikalaşma oranı yüzde 13.7 olarak açıklandı.

Bakanlığın icraatlarını mercek altına alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, elde ettiği rakamları Sözcü’yle paylaştı: Bu yıl 103 milyar 91 milyon 801 bin lirayla en yüksek üçüncü ödeneği alan bakanlığın bütçesi 2020'de 125 milyar lira olacak. Bakanlığın 2018 Ağustos’ta açıkladığı 100 günlük eylem planında sendikalaşma oranının yüzde 21’e çıkarılma hedefi yer almaktaydı. Ancak bu hedefin çok gerisinde, yüzde 13.7’de kalındı.

100 İŞÇİDEN 86’SI SENDİKALI DEĞİL

Türkiye'de çalışma yaşamı içerisinde yer alan her 100 işçiden 86’sının sendika üyeliği yok. İşçilerin sadece yüzde 7’sinin toplu iş sözleşmesi var. Türkiye’nin bu oranla OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldığı düşünülürse bakanlığın açıkladığı sendikalaşma hedefi hiçbir şekilde gerçekleşmedi.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE PATLAMA

Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması hedefinin de son bir yıllık işsizlik verileri incelendiğinde hiçbir karşılığının olmadığı görülüyor. İşsizlik son bir yılda 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi olurken Bakanlığın ilave kaynak aktararak azaltmayı hedeflediği kadın ve genç işsizliğinde ise patlama gerçekleşti. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında son bir yılda genç işsizliğin sürekli arttığı ikinci ülke oldu. Ayrıca istihdamın artırılması amacıyla işverenlere 5.25 milyar lira teşvik ödenmesi işsizliği azaltmadan çok işverenleri kurtarmaya yaradı.