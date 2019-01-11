Diyanet’in cuma ezanı saatleri… 11 Ocak’ta Cuma namazı saat kaçta? İşte 11 Ocak namaz vakitleri

Cuma namazı için hazırlıklarını sürdüren Müslümanlar cuma namazı saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz için cuma namazı saatlerine haberimizden erişebilirsiniz. İşte 11 Ocak tarihli namaz vakitleri ve cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabı...

İslam alemi bir cuma gününe daha erişti. İbadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edecek Müslümanlar cuma kaçta okunuyor, ezan saati kaçta? sorusunun yanıtını arıyor. Tüm Türkiye mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Müslümanlar haberimizden il il ezan saatlerine ulaşabilir. Cuma vakti yaklaştıkça cuma namazını eda edecek vatandaşlar cuma namazının saat kaçta okunacağını merakla araştırıyor. 11 Ocak'ta öğlen ezanı kaçta okunacak cuma namazı kaçta kılınacak? Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 11 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ…

İstanbul: 13:17

Ankara: 13:01

İzmir: 13:24

Gaziantep: 12:43

Trabzon: 12:34

Konya: 13:03

Kayseri: 12:51

Diyarbakır: 12:32

Antalya: 13:10

Balıkesir: 13:21

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

İSTANBUL 11 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

11 Ocak 2019 Cuma 06:51 08:21 13:17 15:40 18:02 19:27

12 Ocak 2019 Cumartesi 06:50 08:21 13:17 15:41 18:03 19:28

13 Ocak 2019 Pazar 06:50 08:21 13:18 15:42 18:04 19:29

14 Ocak 2019 Pazartesi 06:50 08:21 13:18 15:43 18:05 19:30

15 Ocak 2019 Salı 06:50 08:20 13:18 15:44 18:06 19:31

16 Ocak 2019 Çarşamba 06:50 08:20 13:19 15:45 18:08 19:32

17 Ocak 2019 Perşembe 06:49 08:19 13:19 15:46 18:09 19:33

ANKARA 11 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

11 Ocak 2019 Cuma 06:34 08:03 13:01 15:28 17:50 19:13

12 Ocak 2019 Cumartesi 06:34 08:03 13:02 15:29 17:51 19:14

13 Ocak 2019 Pazar 06:33 08:02 13:02 15:30 17:52 19:15

14 Ocak 2019 Pazartesi 06:33 08:02 13:02 15:31 17:53 19:16

15 Ocak 2019 Salı 06:33 08:02 13:03 15:32 17:54 19:17

16 Ocak 2019 Çarşamba 06:33 08:01 13:03 15:33 17:55 19:18

17 Ocak 2019 Perşembe 06:33 08:01 13:03 15:34 17:56 19:19

İZMİR 11 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

11 Ocak 2019 Cuma 06:55 08:22 13:24 15:55 18:17 19:38

12 Ocak 2019 Cumartesi 06:55 08:21 13:24 15:56 18:18 19:39

13 Ocak 2019 Pazar 06:54 08:21 13:25 15:57 18:19 19:40

14 Ocak 2019 Pazartesi 06:54 08:21 13:25 15:58 18:20 19:41

15 Ocak 2019 Salı 06:54 08:21 13:26 15:59 18:21 19:42

16 Ocak 2019 Çarşamba 06:54 08:20 13:26 16:00 18:22 19:43

17 Ocak 2019 Perşembe 06:54 08:20 13:26 16:01 18:23 19:44

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.