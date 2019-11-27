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11 otel, 2 bin 100 villa ve rezidans yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olan 11 otel, 2 bin 200 villa ve rezidans yıkımı tamamlandı. İmara aykırı olan 19 projenin 18'i yıkıldı.

15:06 -
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11 otel, 2 bin 100 villa ve rezidans yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos’ta Bodrum'a giderek kaçak yapılarla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı kaçak olan yapıların yıkımına başlanmıştı.

BAKAN KURUM İKİ KEZ UYARMIŞTI

28 Eylül'de tekrar Bodrum’a giden Bakan Kurum, proje sahiplerine “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” diyerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine yıkımları hızlandıran proje sahipleri, yaklaşık bir ay içerisinde birçok yıkımı tamamladı.

19 projede 2 bin 100 villa, komut ve otellerin bulunduğu yapıların tamamı yıkılırken, 30 villa ve bir otelden oluşan ‘The Bo Viera’ projesinin yıkımı ise dört aydır sürüyor. (DHA)

bodrum Çevre ve Şehircilik Bakanı Muğla
Son güncelleme: 15:08 27.11.2019
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