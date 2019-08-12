12 Ağustos Hadi ipucu sorusu: İnternetten alınan ürünleri kargo ücreti ödemeden ve kargo beklemeden teslim alabileceğiniz yerlere ne ad verilir?

Hadi 20:30'da! Bugünkü ipucumuz internet üzerinden satın aldığımız ürünler ile ilgili sevgili hadiciler.Bu ürünleri güvenle teslim alabileceğimiz İstanbul’un en merkezi AVM’lerinde konumlandırılmış sabit adreslere bir isim veriliyor. Peki siz, kargo ücreti ödemeden ve kargo beklemeden teslim alabileceğiniz bu yerlere ne ad veriliyor biliyor musunuz?

12 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: TESLİMAT NOKTASI





HADİ NEDİR?

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.