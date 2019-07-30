15 aylık kızını öldüren anne ruh hastanesine sevk edildi

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci celse duruşmaya sanık Aysel Yıldırım tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı. Sanığın avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, hakkında zorla getirme kararı verilen sanığın nikahsız eşi müşteki İlhami Korkmaz'ın cezaevinde olması nedeniyle duruşmaya gelmediğini söyledi. Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanıkla ilgili düzenlene raporun geldiğini ancak cezai ehliyeti yönünde karar verilebilmesi için sanığın hastaneye sevkinin yapılması gerektiğinin belirtildiğini belirtti.

Daha sonra sanığın komşusu D.Y. tanık olarak dinlendi. Sanığın evi ile kendi evinin karşılıklı olduğunu söyleyen D.Y., evde bulunduğu süreçte Aysel Yıldırım'ın evinden herhangi bir ses ya da gürültüye şahit olmadığını, bebeğin ölümüyle de ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Mahkeme Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını isterken sanık Aysel Yıldırım ise, daha önceki savunmasını tekrarlayarak, kızı Emine'ye yaramazlık yapması üzerine birkaç tokat vurduğunu söyledi. Yıldırım, “Tokat dışında kızıma vurmadım. Kızım oynarken aniden kilitlendi. Kızımı öldürmem söz konusu olamaz. Uzun süredir tutukluyum” diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım’ın tutukluluğunun devamına, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.