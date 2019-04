15 yaşındaki pompalı tüfekli katile 24 yıl hapis istemi

İstanbul Bahçelievler'de 7 Kasım 2018 tarihinde liseli Muhammet K., okul arkadaşı Mert Emre Karagöz'ü sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu. Liseli gencin soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği cinayetin ardından yakalandı.

“BANA SATAŞTILAR”

Muhammet K., ifadesinde “Mert Emre Karagöz ve arkadaşları olaydan 1 hafta önce bana sataştılar. Mert'in arkadaşı okulda bana omuz attı. Daha sonra gelip ‘Ne bakıyorsun lan’ dedi. Beni orada yaklaşık on kişi dövdüler. Mert de bana vuranların arasındaydı. Bana tokat attı. Öğretmenler bizi ayırdı. Doktordan rapor aldım. Bu tür olaylar her an olabilir diye silah aldım. Facebook'tan bir şahsa ulaşıp 600 TL'ye anlaştık. Telefonumu bin liraya sattım aldım ve tüfeği aldım. Mert'i yaralamak veya öldürmek gibi bir düşünceyle almadım” dedi.

“SANIĞIN ANLATTIĞI HER ŞEY HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN DEĞİL”

Olay günü okul çıkışı aniden karar vererek Mert Emre Karagöz'ü vurduğunu söyleyen Muhammet K., sonrasında tüfeği denize attığını belirtti.

Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan 15 yaşındaki Muhammet K. hakkında soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, dinlenen tanıkların ifadelerinden de yola çıkılarak, Muhammet K.'nın haksız tahrikten faydalanmak için yalan söylediğinin değerlendirildiği belirtildi. İddianamede “pompalı tüfeği öylesine yanına alınmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı” vurgulandı.

İddianamede, Muhammet K.'nın tespit edilemeyen bir nedenden dolayı husumet beslediği Mert Emre Karagöz'ü yapmış olduğu plan doğrultusunda pompalı tüfekle tasarlayarak öldürdüğü belirtildi.

Muhammet K. için “Çocuğu veya beden veya ruh pompalı tüfekle tasarlayarak öldürme“ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Muhammet K.'nın yaşı 18'den küçük olduğu için ilgili kanun maddesine göre 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.