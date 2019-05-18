1911 yılında ‘Kondüktör Mekteb-i Alisi' adıyla, Ecol de Conducteur’ün müfredat programı esas alınarak kurulan üniversitenin bugünkü adı Oyna Kazan kopya sorusu olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Bugün Türkiye’nin en eski 2. teknik üniversitesi olan eğitim yuvasının geçmişte adı başka idi. Peki 1911 yılında “Kondüktör Mekteb-i Alisi” adıyla açılan üniversitenin adı nedir?

KONDÜKTÖR MEKTEBİ ALİSİ ADIYLA AÇILAN ÜNİVERSİTESİNİN BUGÜNKÜ ADI?

1911 yılında “Kondüktör Mekteb-i Alisi” adıyla açılan üniversitenin adı nedir?

CEVAP: Yıldız Teknik Üniversitesi

KONDÜKTÖR MEKTEBİ GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

1911 yılında Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Ecol de Conducteur’ün müfredat programı esas alınarak, Nafıa Nazırlığı’na bağlı olarak kurulmuştur Türkiye’nin en eski 2. teknik üniversitesidir. Günümüzde Yıdız, 10 Fakülte, 2 Enstitü, 3 Meslek Yüksekokulu’nda 22000’i aşan öğrencisi ve 1444 öğretim elemanı ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Mayıs 2012 itibariyle de Türkiye’nin ilk tam kapsamlı ISO 9001 belgeli üniversitesi olmuştur.

İstanbul’un Yıldız semtinde Yıldız Kampüsü ve Davutpaşa semtinde Davutpaşa Kampüsünde çeşitli fakülte ve enstitüler; Ayazağa semtinde bulunan yerleşkesinde ise Meslek Yüksekokulu ve yurtlar bulunmaktadır.