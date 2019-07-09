Kurban Bayramı tarihi 2019: Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

İş stresinden biraz olsun uzaklaşmak isteyen çalışanlar Kurban Bayramı ne zaman? sorusunu sık sık araştırıyor. Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019-14 Ağustos 2019 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatiline dair belirli bir açıklama yapılmasa da Ramazan Bayramı’nda verilen 9 gün kadar tatil olmayacak gibi görünüyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın ilk günün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatilin uzaması beklenmiyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2019 Kurban Bayramı tatiline dair belirli bir açıklama yapılmasa da Ramazan Bayramı'nda verilen 9 gün kadar tatil olmayacak gibi görünüyor. Takvime göre 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KİMLER KURBAN KESMELİ?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

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