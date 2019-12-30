2019’da bunlar da yaşandı: Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu…

1 OCAK – GİZEMLİ SANDIK UNUTKAN ÇIKTI!

Türkiye 2019’a ’70 milyon lira ikramiyeli tam bilet’le girdi. ‘Gizemli milyoner’ aylarca tartışıldı. Yılın sonunda ise gizemli değil unutkan bir milyoner olduğu anlaşıldı… Yani biletin sahibi ortaya çıkmadı…

1 OCAK – POŞET PARALI OLDU

TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edilen kanun değişikliği ile plastik alışveriş poşetleri ücretli hale getirildi. Plastik poşetler, tüketiciye 25 kuruştan satılmaya başlandı.

19 OCAK- PALU AİLESİ BEYNİMİZİ YAKTI!



ATV ekranlarında Müge Anlı’nın sunduğu programa çıkan Palu Ailesi fertlerinin canlı yayında anlattıkları izleyenlerin kanını dondurdu. Palu ailesinde ile ortaya atılan cinayet, tecavüz, işkence ve çocuk istismarı iddialarının üstüne yapılan çalışmada kemik parçaları bulundu. Türkiye’nin aylarca tartıştığı konu, savcılığın yayın yasağı ile adliye koridorlarına hapsedildi.

6 ŞUBAT – YEŞİLYURT APARTMANI FACİASI

İstanbul’da Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesinde bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada 8 ay içinde tutuklu sanık kalmadı…

7 MART – ERTUĞRUL AKBAY’I SONSUZLUĞA UĞURLADIK

Gazetesine ve oğluna atılan iftiralar yüzünden sağlığı bozulan duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber Akbay ve Sözcü ailesi başta olmak üzere basın dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

31 MART SEÇİMLERİ – CHP’NİN BÜYÜKŞEHİR ZAFERİ

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara’da Mansur Yavaş kazandı. Bu sonuçla Ankara 25 yıl sonra CHP’ye geçti. İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım’a karşı seçimi önde götürdü. 17 Nisan 2019 tarihinde Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Saraçhane’deki binasında görevi eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan devraldı.

İlerleyen günlerde yapılan itirazlar sonucunda İstanbul’da seçim 23 Haziran’da yeniden yapılmak üzere iptal edildi.

21 NİSAN – KILIÇDAROĞLU’NA LİNÇ GİRİŞİMİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırganlar tutuksuz yargılandı. Çirkin olayda yaşananlar ‘linç girişimi’ değil ‘izdiham’ diye değerlendirildi ve CHP liderine yumruk atan Osman Sarıgün için “kamu görevlisini kasten yaralamak” ve “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis istendi.

6 MAYIS – HİÇBİR ŞEY OLMADIYSA BİLE BİR ŞEYLER OLDU

YSK, 225 sandık kurulu başkanı ve 3 bin 500 sandık görevlisinin ‘kamu görevlisi olmaması nedeniyle’ 31 Mart İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin “iptal olmasında” başrol oylayan AKP’li Ali İhsan Yavuz’un “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu” sözleri tarihe geçti.

6 MAYIS- FESLİ KADİR ÖLDÜ

“M.Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin…” diyen Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu yaşamını yitirdi. Mısıroğlu’nun tabutu, yakınları tarafından Türk Bayrağı ile örtüldü. Mısıroğlu’nun cenaze namazına başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere çok sayıda AKP’li isim katıldı.

8 MAYIS – TERİM TAZMİNATINI ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NA BAĞIŞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan kazandığı 5.2 milyon TL tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı.

10 MAYIS – TOSUNCUK DAVASI

Binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle 11'i tutuklu 48 kişinin yargılanacağı Çiftlik Bank davası başladı. 6 gün süren duruşmada, ‘Tosuncuk’ lakaplı, firari Mehmet Aydın ve çetesinin, vatandaşları nasıl dolandırdığı ortaya çıktı.

15 MAYIS – TRABZONLULARA ÇİRKİN BENZETME

Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu, Trabzonlulara “Yunan” benzetmesi yaptı. Göksu'nun İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili açıklaması büyük tepki topladı.

26 MAYIS- VALİYE 1,7 MİLYONLUK MAKAM ARACI!

Türkiye’de ekonomik sıkıntıların konuşulduğu bir dönemde Samsun Valisi Osman Kaymak’a 1 milyon 745 bin 320 lira değerinde lüks makam aracı alındı. Aracı gören vatandaşlar ‘Tasarrufu sadece millet mi yapacak?’ diye tepki gösterdi.



29 MAYIS – ADLİYEDE ETEK BOYU TARTIŞMASI

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde erkek hakim ile kadın avukat arasında ‘etek boyu’ tartışması yaşandı. Kadın avukat savunma yapmak için ayağa kalkınca, erkek hâkim, avukatın mini eteği için “15 santimetre yukarıda. Mevzuata aykırı” dedi. Hâkimin tepkisi karşısında şoka giren avukat, karşı tarafın avukatının ve yazı işleri müdürünün de eteği ile ilgili yorumlarını dinlemek zorunda kaldı. Yetmedi hâkim eteğin fotoğrafını tutanak altına almak için çektirmek istedi… Olayın ardından İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar Kartal Adliyesi’ne akın etti. HSK, hakimi açığa aldı ancak tartışmalar aylar boyunca sürdü, gitti…

19 HAZİRAN – ASKERLİK SÜRESİ KISALDI

Yeni askerlik sisteminin, askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşüren bölümü TBMM’de kabule dilerek yasalaştı. Askerlik süresinin düşmesinin ardından, askerliği devam eden ve 6 ayını doldurmuş olan er ve erbaşlar terhis edilmeye başlandı.

19 TEMMUZ HAKAN ATİLLA SERBEST BIRAKILDI

19 Temmuz’da ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı. Atilla’yı yurda dönüşünde havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Hakan Atilla ekim ayında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Genel Müdürlüğüne getirildi.

20 HAZİRAN – AA VE TRT’DE ABDULLAH ÖCALAN MEKTUBU!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine saatler kala, İmralı’da yatmakta olan, bebek katili Abdullah Öcalan’ın yazdığı mektup Anadolu Ajansı vasıtasıyla servis edildi. TRT dahil birçok gazete ve televizyonun ‘son dakika’ olarak geçtiği mektupta Öcalan, “HDP seçmenine İstanbul seçimlerinde tarafsız kalıp oy vermeme çağrısı” yaptı.

21 HAZİRAN – ÖCALAN’IN KARDEŞİ TRT’DE!

Ergenekon ve Balyoz davalarında “gizli tanık” olarak TSK’ya ve Türk subaylarına kumpas kuran, Osman Öcalan TRT’ye çıktı. Osman Öcalan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı’dan servis edilen mektubunu ve İstanbul seçimi ile ilgili görüşlerini TRT ekranlarından aktardı. Muhalefete ve muhalif adaylara yer vermemesi ile eleştirilen TRT’nin Osman Öcalan’la röportaj yapması tepkilere neden oldu.

23 HAZİRAN – İMAMOĞLU İKİNCİ KEZ BAŞKAN

Tekrarlanan İBB Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu en yakın rakibi AKP adayı Binali Yıldırım’a yüzde 8 puan fark atarak ‘yeniden’ başkan seçildi.

5 TEMMUZ – GAZETECİLER FİŞLENDİ!

AKP hükümetine yakın Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporda Türkiye’deki gazeteciler tek tek fişlendi. ‘Rapor’a dünyadan tepki yağdı, Vakıf ise “Bilimsel bir çalışma yaptık” savunması yaptı.

20 TEMMUZ – ‘REİS BİZİ AFRİN’E GÖTÜR’ SLOGANININ MUCİDİ BEDELLİ ASKERLİĞİNİ TAMAMLADI

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı asker üniformalı gençlerle karşılayan Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, vatani görevini bedelli olarak yaptı. Kahraman 2018’deki kongrede sık sık, “Reis bizi Afrin'e götür” sloganları attırması ile gündeme gelmişti.

AĞUSTOS – KAZ DAĞLARI MÜCADELESİ

Kanadalı firmanın Kaz Dağları’nda en az 200 bin ağacı kestiği anlaşıldı. Türkiye’nin oksijen depolarından Kaz Dağları’na yapılmak istenilen altın madenine karşı doğa ve yaşam için Su ve Vicdan Nöbeti başlatıldı. CHP’li vekillerin de destek verdiği buluşmaya 7’den 70’e binlerce vatandaş katıldı. Büyük buluşmada çevrecilerin kaleme aldığı “Kaz Dağları Andı” da okundu..

AĞUSTOS – İZMİR’DE ORMAN YANGINI VE THK TARTIŞMASI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan ve 3 gün sürdükten sonra ancak kontrol altına alınabilen orman yangınındaki “THK uçakları” tartışma konusu oldu. Hükümet tarafından “İşe yaramıyorlar” diye ‘dışlanan’ THK uçaklarının 3 yıl önce İsrail’deki yangınlara yaptıkları başarılı müdahale sonrası İsrail Cumhurbaşkanı’ndan teşekkür aldıkları ortaya çıktı.

18 AĞUSTOS – KAN DONDURAN CİNAYET

Kırıkkale’de Emine Bulut, 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, küçük kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Kadına karşı şiddetin simgesi olan davada karar 21 Ekim’deki duruşmada açıklandı. Fedai Varan, savcının “ağırlıştırılmış müebbet” istemine rağmen “müebbet hapis cezasına” çarptırıldı.

30 AĞUSTOS – TURHAN ÇÖMEZ TÜRKİYE’DE

Ergenekon kumpasında adı geçen, tüm suçlamalardan beraat eden AKP Balıkesir eski milletvekili Dr. Turhan Çömez, 30 Ağustos'ta yurda döndü. Çömez bugün Bandırma'da iki cenazeye katıldıktan sonra baba evine geçerek ailesiyle hasret giderdi.

3 EYLÜL – BOMONTİ BİRA FABRİKASI’NIN YENİ SAHİBİ DİYANET OLDU

stanbul'un merkezi noktalarından biri olan Bomonti Bira Fabrikası'nın kalan son binalarının Diyanet'e tahsis edildiği öğrenildi. Binaların yıkılarak yerine mescit ve yurt yapılmasının planlandığı belirtildi. Şişli Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Bektaş, “Bu bölgenin kamuya devredilmesine karşı değiliz, tarihine uygun bir şekilde bir sanat merkezi yapılabilir ancak bir derneğin kapalı kapılar ardında kendi hizmetini yaptığı bir alan olmasını istemiyoruz” diye konuştu. Mimarlar Odası'nın da dosyayı incelediği ve dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Alo Fetva hattı ise devir işlemi ile ilgili “Belgeler fotomontaj olabilir, bu konuyu araştırmamız lazım, insanlar her duyduğuna inanmamalı. Ancak gerçekse de alkol temizlenebilir bir şey. Yıkarsınız ve geçer. İnsanlar orada gönül rahatlığı içinde namazlarını eda edebilirler” yorumunda bulundu.

5 EYLÜL- YENİKAPI’DA İSRAF SERGİSİ

Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Yenikapı’daki miting alanına İsraf Sergisi kuruldu. 4 gün boyunca açık kalan sergide İBB tarafından kiralanan çoğu lüks “ihtiyaç fazlası 730 araç sergilendi. 730 araçtan 5 yıl boyunca 250 milyon lira tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

6 EYLÜL – KAFTANCIOĞLU’NA HAPİS CEZASI

Ekrem İmamoğlu ve İYİ Partil İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte İstanbul’da seçim zaferinin mimarı olarak gösterilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar yüzünden hapis cezasına mahkum edildi. Kaftancıoğlu’na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu “Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız” dedi.

10 EYLÜL – KAYIP SAVARONA YATI ORTAYA ÇIKTI

2013’ten beri Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan ve bir süredir Kuruçeşme limanında tutulan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona’nın Mehmetçiğe emanet edildiği anlaşıldı, Bakım ve onarım masrafı aylık 50 bin lirayı bulan yatın, Pendik’teki İstanbul Tersane Komutanlığına teslim edildiği ortaya çıktı. Ata yadigarı yat, milli korvet TCG’nin yanında Mehmetçiğin gözetimi altına girdi.

12 EYLÜL CUMHURİYET ÇALIŞANLARI ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından Cumhuriyet gazetesinin eski çalışanları cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verilmesinin ardından 5 Cumhuriyet çalışanı tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. Cumhuriyet çalışanlarını arkadaşları ve aileleri karşıladı.

20 EYLÜL – NESLİCAN’I KAYBETTİK

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay, aramızdan ayrıldı.

20 EYLÜL – EGEMEN BAĞIŞ PRAG BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası 2013’te bakanlık görevinden istifa eden Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atandı. Bağış’ın ismi son olarak eşi Beyhan Bağış’ın yaptığı “Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar” açıklaması ile gündeme gelmişti.



26 EYLÜL – DEPREM VE DEPREM TOPLANMA ALANLARI TARTIŞMASI

İstanbul'da merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege bölgesindeki illerde etkili şekilde hissedildi. Korkutan deprem İstanbul’da günlerce tartışıldı. Kentet olası bir büyük depremde insanların sığınıp hayatlarını sürdürmeye çalışacakları deprem toplanma alanları da tam bir muammaya dönüştü. AFAD’ın e-devlet sistemi üzerinden vatandaşlara gösterdiği alanlardan büyük bölümünün ise ‘deprem toplanma alanı’ değil ‘acil toplanma alanı’ olarak kullanılacak, çocuk parkları olduğu ortaya çıktı. Acil toplanma alanlarının bazılarının da ‘kullanılamaz’ olduğu anlaşıldı.

9 EKİM – BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG unsurlarına yönelik askeri harekat için düğmeye bastı. 22 Ekim’e kadar süren operasyon, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonrası sona erdirildi.

15 EKİM – JET FADIL, MÜSİAD BAŞKANI’NI DA ÇARPMIŞ!

Hakkında dolandırıcılıktan dava açılan kamuoyunda ‘Jet Fadıl’ olarak tanınan Fadıl Akgündüz'ün, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş insanı Osman Kaan ve eşini de dolandırdığı ortaya çıktı. 15 Ekim’deki duruşmada savunma yapan Akgündüz ise hakime “Hakkımdaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırın gidip yabancı yatırımcı bulayım” dedi.

27 EKİM – BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ

27 Ekim’de IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib kentinde düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildi. İlerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, öldürülen Bağdadi’nin eşini yakaladığını dünyaya duyurdu. Erdoğan, “İlk defa şimdi açıklıyorum. Biz de Bağdadi’nin hanımını yakaladık ama yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelik de Suriye tarafında yakaladık” dedi.

1 KASIM – CHP’DE ‘KAHRAMAN’ TARTIŞMASI

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya yönetmeni Necati Özkan “Kahramanın Yolculuğu” isimli bir kitap yazdı.

Kitap CHP’de ‘kahraman’ tartışmasına neden oldu.

2 KASIM – MARMARA’DA ISPANAK ZEHİRLENMELERİ

Önce İstanbul ardından Tekirdağ… Marmara Bölgesi’nde ıspanak vakaları yaşandı. 66 kişi hastanelere ‘ıspanak tükettikten sonra zehirlenme’ şikayeti ile başvurdu. Hükümet “Zehirlenmeler ıspanağa benzer yabancı otlardan kaynaklandı.” açıklaması yaptı.

5 KASIM – SİYANÜR DEHŞETİ!

Türkiye bu tarihte siyanür dehşeti ile tanıştı. 5 Kasım’da İstanbul Fatih, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin’in (56) cesetleri polis ekipleri tarafından bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu Oya Yetişkin'in kardeşlerini siyanürle zehirledikten sonra intihar ettiği anlaşıldı.

Türkiye, Fatih'teki Yetişkin Kardeşler vakasının şokunu yaşarken, kan donduran bir haber bu kez 8 Kasım'da Antalya'dan geldi. Sekiz katlı bir apartmanın en üst katında oturan Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesetleri bulundu. Yapılan araştırmalarda maddi kriz içerisinde bulunan Selim Şimşek'in, eşi ve iki çocuğunu siyanürle zehirledikten sonra intihar ettiği belirlendi.

15 Kasım’da ise iş adamı Bahattin Delen ile eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen’in cansız bedenleri İstanbul Bakırköy’deki evlerinde bulundu. Baba Bahattin Delen’in eşi ve çocuğunu siyanürle zehirleyip, intihar ettiği anlaşıldı.

10 KASIM – DİYANET YİNE ATATÜRK DİYEMEDİ!

2015’ten beri milli bayramlar ve 10 Kasım öncesindeki cuma hutbelerinde Atatürk’ten bahsetmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, geleneğini bozmadı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümünün 81. yılında yine görmemezlikten gelindi…

10 KASIM-14 KASIM İSTANBUL’DA ESRARENGİZ CİNAYETLER

Eski İngiliz ajanı, Çin uyruklu Uygur Türk'ü iş insanı, İran rejim muhalifi… İstanbul'da 4 günde ardı ardına işlenen ‘gizemli yabancı cinayetleri’ ve ‘ölümleri’ gündemin üst sıralarına tırmandı.

15 KASIM – LÜKS MEVLİT TARTIŞMASI

Sağlık Bakanlığı eski müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve Instagram fenomeni eşi Büşra Nur Çalar'ın bebekleri için düzenledikleri lüks mevlit, sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘Kimliklerinin’ yanı sıra mevlit töreninin şatafatı tartışmaları alevlendirdi. Birçok insanın kafasında “Mevlitin lüksü mü olur?” sorusu oluştu.

20 KASIM – SARAY’A GİDEN CHP’Lİ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

20 Kasım’da Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın CHP Genel Başkanlığı için bir CHP’linin Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğüne ilişkin iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haftalarca konuşulan iddiada haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğu ortaya çıktı. Muharrem İnce’den Beştepe’ye gittiği iddialarına çok sert yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iddiaları yalanladı. CHP yönetimi ile Muharrem İnce arasında da iddialarla ilgili olarak gerginlik yaşandı

30 KASIM – UNAKITANLARIN VİLLASININ ‘KAÇAK’ ÇATISI YIKILDI

AKP’nin ilk Maliye Bakanı merhum Kemal Unakıtan’ın 1983’ten beri oturduğu ve 2006 yılında yıkıp yeniden yaptırdığı Küçükçamlıca’daki villasının çatısı, AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından ‘kanuna aykırı’ olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Ahsen Unakıtan, AKP’li belediyeyi suçlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sitem etti.

3 ARALIK – CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ

3 Aralık’ta balerin Ceren Özdemir, Ordu’da evinin önünde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın detayları ve görüntüleri tüm Türkiye’de infial yarattı. Art arda yaşanan kadın cinayetlerinin ardından Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin genelge yayımlandı

4 ARALIK – ŞULE ÇET DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

4 Aralık’ta Türkiye’nin konuştuğu Şule Çet davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

5 ARALIK – SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN REZİLLİĞİ!

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, instagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.

5 ARALIK – BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN, ŞOFÖRE TUVALET CEZASI

AKP’li Güngören Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, “kendisini görüp ayağa kalkmadı” diye belediyede çalışan bir şoföre “tuvalet önünde oturma” cezası verdi. “Cezalı” şoför, mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı. Tartışmaların ardından İpekçi görevinden istifa etmek zorunda kaldı. İpekçi kendisini “Kapitalizm ve komünizme alternatif bir sistemi inşa ederken buna karşı çıkanların saldırısına uğramakla” savundu…

12 ARALIK – ZİRAAT BANK’TAN SİMİT SARAYI’NI KURTARMA OPERASYONU!

Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini Kavukçu Yapı'dan devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu tasvip etmediğini açıklayınca, kurum ‘U’ dönüşü yaptı. Rekabet Kurumu’nun internet sayfasından bankanın Simit Sarayı ile ilgili başvurusu 5 gün sonra kaldırıldı.

13 ARALIK – STRATEJİK DERİNLİK GERİ DÖNDÜ

Yeniden aktif siyasete giren ‘Son seçilmiş Başbakan’ Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni kurduğunu resmen ilan etti.

14 ARALIK – KATAR’IN İSTANBUL’UN AŞKI

Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın Başakşehir'de 100 bin lira sermayeli şirket kurup 1.5 ay kadar sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıktı.

14 ARALIK – RESMİ GAZETE’DE ŞERİAT HÜKÜMLERİ

Resmi Gazete’de faizsiz finansın denetim standartlarıyla ilgili kurallar belirlendi. Kuralların, ayet ve hadislerle anlatımı dikkat çekti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Resmi Gazete’de yayımlanan kuralların içerisinde yer alan şeriat hükümlerine dikkat çekti. Ayetlerle örnekler verilen yayımın Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirten Öztrak, “Yoksa Türkiye ikili hukuk sistemine geçti de milletimizin mi haberi yok?” dedi.

18 ARALIK – ANKARA’DA RANT SAVAŞI

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ‘benden rüşvet istedi’ diye suç duyurusunda bulundu.

Ancak Aygün sözlerinden daha sonra çark etti. Aygün’ün suç duyurusu Ankara’daki rant kavgasını ortaya çıkardı.

23 ARALIK – KANAL İSTANBUL İÇİN ÇED RAPORU AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim’ İBB Başkanı İmamoğlu’nun ise ‘cinayet’ dediği Kanal İstanbul için gaza basıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı son dönemin en çok tartışılan konusu Kanal İstanbul projesi için hazırlanan son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu yeterli bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün halkın görüşüne açıldı. “Nihai” olarak kabul edilen ÇED raporu 10 gün boyunca görüş ve öneriler için askıda kalacak. Projenin yatırım maliyeti ise 75 milyar lira olarak belirlendi.

26 ARALIK – RABİA NAZ SORUŞTURMASI ‘BİTEMEDİ’

Türkiye'yi ayağa kaldıran Rabia Naz'ın otopsi raporu ortaya çıktı. Giresun Eynesil’de evlerinin önünde yaralı bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın (11) otopsi raporunun da olduğu savcılık dosyası, TBMM Araştırma Komisyonu’na ulaştı. Buna göre; Rabia Naz düşerek öldü.

27 ARALIK – BASIN TARİHİNE KARA LEKE

Sözcü’ye yönelik algı operasyonunda karar duruşması yapıldı. Tüm iddiaların tek tek çürütüldüğü davada mahkeme Sözcü’nün yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek hapis cezaları verdi.

27 ARALIK – YERLİ OTOMOBİL TANITILDI

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil İstanbul Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı. Yerli otomobilin SUV ve sedan modelleri bir arada gösterildi. Yerli otomobilin 2023 yılında yollarda olacağı açıklandı.