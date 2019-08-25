24 Ağustos Sayısal Loto sonuçları: 3 milyon sahibini buldu!

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre, kazandıran numaralar 1, 8, 21, 23, 25 ve 28 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 AĞUSTOS

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 1-8-21-23-25-28

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto oyununun 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 118 bin 96 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 126 kişi 6 bin 203 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 374 kişi 92 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 119 bin 944 kişi ise 13'er lira ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 6 milyon 48 bin 336 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 619 bin 555 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 904 bin 395 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.