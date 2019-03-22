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24 saat sonra o hâlde bulundu!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Barış Öztürk (44), yaklaşık 24 saat sonra Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

23:00 -
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İlçeye bağlı Gökçeli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda odun kesmek isteyen Barış Öztürk, 27 JB 004 plakalı traktörle dün sabah saatlerinde tarlasına gitti.

FOTO: DHA

Akşam saatlerinde eve dönmek için yola çıkan Öztürk'ün kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

FOTO: DHA

Şarampole devrilen traktörün altında kalan Öztürk'ü yaklaşık 24 saat sonra Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Öztürk, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTO: DHA

Tedaviye alınan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  DHA

FOTO: DHA

 

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Son güncelleme: android-time 23:12 22.03.2019
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