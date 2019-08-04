3 Ağustos Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da yeni devir serisi başladı

Sayısal Loto'da kimse şanslı rakamları bilemedi ve üçüncü devir gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan Sayısal Loto açıklamasına göre, kazandıran numaralar 2, 7, 8, 37, 40 ve 44 olarak belirlendi. İşte Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 02 – 07 – 08 – 37 – 40 – 44