Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

3 Ağustos Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da yeni devir serisi başladı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 3 Ağustos Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve umutlar bir sonraki çekilişe kaldı. Haberimizden Sayısal Loto çekiliş sonucunu ve büyük ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

09:52 -
Haberler Gündem
3 Ağustos Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da yeni devir serisi başladı

Sayısal Loto'da kimse şanslı rakamları bilemedi ve üçüncü devir gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan Sayısal Loto açıklamasına göre, kazandıran numaralar 2, 7, 8, 37, 40 ve 44 olarak belirlendi. İşte Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 02 – 07 – 08 – 37 – 40 – 44

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more