3 kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Dün öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfek ve tabancadan çıkan mermiler, Mehmet Güven (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan’a (38) isabet etti.

Baba ve oğulları kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil, Murat ve Ramazan Güven kardeşler hayatını kaybetti. Yaralı baba Mehmet Güven’in tedavisi ise devam ediyor. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 3 kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan hastanede tedavisi süren baba Mehmet Güven’i yaralayıp 3 kardeşin ölümüne neden olan şüphelilerinin yakalanması için polisin çalışması ise devam ediyor.

DHA