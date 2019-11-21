Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası’nda

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir. Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Türk tarımını, küresel şirketlerin, sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz.

Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa’da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz.

Ata Tohumu Projesi’yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara’da hizmete açtık.

Çiftçilerimize 137,7 milyar lira tarımsal destek sağladık. Ana muhalefetin başındaki çıkıyor zaman zaman bir şeyler söylüyor. Devlet yalan söylemez. Meyve ürünlerinin tamamında kendimize yeter durumda olduğunu göreceğiz. Buğday konusunda yüzde 112 gibi bir oranı üretimde yakaladık. Bunlardan anlamaz. Böyle bir durum var. Tarımsal ürün ihracatımızı 17,7 milyar dolara çıkardık. Tarımda dış ticaret fazlamız yine ciddi bir rakama ulaştık.